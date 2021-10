Tradició i festa en la celebració del 9 d’octubre a Picassent

Print This Post

Picassent ha celebrat este cap de setmana la festivitat del 9 d’Octubre amb un seguit d’actes que han tingut lloc a l’emblemàtica esplanada de l’Ermita i en els que s’ha comptat amb una gran participació, menuts i grans han pogut disfrutar de la música, el ball i les tradicions més nostres.

“De la festa, la vespra” i així, la vesprada del divendres van arrancar els actes amb la Banda de la Societat Artístico Musical, la qual, va oferir un concert amb un programa de música valenciana. I el dia següent, l’assenyalat 9 d’octubre, es va festejar amb un contacontes sobre Jaume I, dirigit als més menuts, i també amb diversos tallers amb els quals, el veïnat, gràcies a la col·laboració d’algunes associacions locals, s’endinsà en tradicions valencianes com són l’el·laboració del massapà per a la mocadorà, ballar la Dansà, el Ball de Bastonots, el Ball de la Carxofa, fer instruments de canya, tocar el tabal, entre altres. En definitiva, es va poder viure al poble un matí de festa ja que l’oratge també va acompanyar. La jornada va concloure amb un Ball de la Dansà comunitari en el qual ballaren tots els qui volgueren participar.

Per altra banda, ja que Picassent és un poble taurí, amb motiu també del 9 d’octubre s’han celebrat les festes taurines que no pogueren tindre lloc el passat mes de juliol a causa de les restriccions per la pandèmia. Així, a més dels actes dins del la plaça, el Bou en Corda tornà als carrers de la localitat complint totes les normatives sanitàries establertes i sense tindre que lamentar cap incidència greu.