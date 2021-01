Transició Ecològica aprova durant l’any 2020 Plans Locals de Prevenció d’Incendis Forestals en 103 municipis de la Comunitat Valenciana

Print This Post

Actualment 158 municipis de les tres províncies valencianes compten amb un Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

La conselleria destina 1,5 milions d’euros a la redacció de Plans Locals de Prevenció d’Incendis Forestals en la Comunitat Valenciana

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha aprovat al llarg de l’any 2020 Plans Locals de Prevenció d’Incendis Forestals en 103 municipis de la Comunitat Valenciana.

Dels 103 plans aprovats en 2020, deu pertanyen a la província de Castelló, 56 a la de València i 37 a la d’Alacant.

Això suposa que en l’actualitat són 158 els municipis de les tres províncies de la Comunitat Valenciana els que compten amb un Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals, dels quals 22 són municipis de Castelló, 84 de València i 52 d’Alacant.

La Conselleria de Transició Ecològica destina un total de 1,5 milions d’euros per al desenvolupament d’ajudes destinades a la redacció de nous Plans Locals de Prevencón d’Incendis Forestals (PLPIF) o per a la revisió dels ja aprovats per part dels municipis de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 2014/2020 de la Comunitat Valenciana.

A més, hi ha 247 expedients de plans locals en tramitació, dels quals 37, pertanyen a la província d’Alacant, 100 a la de Castelló, i 114 a la de València i que s’espera que siguen aprovats en breu.