Transició Ecològica comparteix amb diversos territoris del Mediterrani el projecte de col·laboració de detecció del coronavirus a través de les aigües residuals

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Conselleria explica en el Comité de les Regions Mediterrànies els detalls de l’eina de monitoratge del virus, impulsada amb les universitats públiques des de finals d’abril

La trobada, convocat per l’Administració autonòmica, reuneix representants de França, Itàlia, Grècia i el Marroc, entre altres, i de la Jaume I, Miguel Hernández i Universitat de València

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha convocat una reunió del Comité de les Regions Mediterrànies on l’Administració autonòmica ha compartit els detalls del projecte, impulsat juntament amb tres de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, per a monitorar la presència del coronavirus i correlacionar la quantitat de material genètic en l’aigua sense depurar amb la incidència de la malaltia.

L’objectiu és crear una xarxa conjunta d’investigació amb la finalitat de compartir dades i detectar la presència del coronavirus en les aigües residuals dels països mediterranis.

La secretària autonòmica de Transició Ecològica, Paula Tuzón, acompanyada del director general d’Aigua, Manuel Aldeguer, ha exposat els detalls de l’eina -impulsada amb tres universitats públiques de la Comunitat des de finals d’abril – i que funciona com una espècie de sistema primerenc de detecció.

En la reunió han participat representants de França, Itàlia, Grècia o el Marroc, entre altres, i de les universitats participants: Jaume I de Castelló, Miguel Hernández d’Elx i la Universitat de València.

“Hem mantingut una trobada amb els països que han mostrat el seu interés en el projecte de vigilància epidemiològica amb l’objectiu d’exportar la col·laboració, construir una xarxa internacional i homologar metodologies comunes que es traduïsquen en una eina robusta de detecció precoç”, ha explicat Paula Tuzón.

La dotació d’un mètode conjunt entre països “no sols permetrà dissenyar mapes estadístics, i complementaris a les proves PCR i els tests de seroprevalencia, sinó que a més servirà d’experiència per a avaluar els resultats de l’anàlisi d’aigües residuals com a model de control epidemiològic de manera integral i global”, ha explicat Tuzón.

La secretària autonòmica ha valorat el paper pioner de la Generalitat i les universitats de la Comunitat en la posada en marxa d’aquesta iniciativa, que ha suscitat l’atenció d’altres territoris del Mediterrani, així com el paper del Comité de les Regions com a fòrum per a estendre les propostes i compartir projectes d’abast internacional.