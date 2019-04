Trasllats dels passos de Setmana Santa a Alzira

Print This Post

Els primers a traslladar-se han estat el Sant Espoli, la Verge del perdó, Jesús Natzaré i l’Oració de Jesús en l’Hort, entre altres.

Les imatges de la Setmana Santa d’Alzira ja es traslladen als dossers. En concret, aquest diumenge s’han traslladat alguns passos com el de l’Oració de Jesús en l’Hort des de la Parròquia de l’Encarnació fins al carrer Doctor Just núm. 8, on quedarà instal·lat el seu Dosser.

Un altre dels passos que es traslladava amb devoció va estar el de la Santa Faç del Senyor que va recórrer alguns carrers del municipi.

El pas de la Verge de la Soledat i la Preciosíssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist també va ser traslladat fins a la Plaça Germanies, on quedarà ubicat el Dosser.

La Verge dels Dolors partia de la Parròquia de Sant Joan Baptista fins a aplegar al lloc on s’instal·larà el dosser en el carrer Puríssima núm. 22, sent clavaris en el present exercici la Real Confraria.

La Germandat del Sant Sopar d’Alzira també va fer el trasllat de la imatge en processó fins al local per a la seua exposició en el carrer Fleming núm. 22. Aquest trasllat va estar acompanyat per la Banda de Tambors i Timbals de la Germandat i la Banda Juvenil de la Societat Musical d’Alzira.