Travessia nadant a la Patacona en favor de la Paràlisi Cerebral Infantil | AMMEC

L’Excel·lentíssim Ajuntament d’Alboraia, l’Associació de Voluntaris de CaixaBank, l’Associació Mica-Mine Educació Conductiva (AMMEC), l’Equip Rebel i l’Associació de Voluntaris de la Mar tenen el plaer de convidar-los a la 1a Edició de la Mar Silvestre Solidària AMMEC.



La MAR SILVESTRE SOLIDÀRIA AMMEC arranca enguany amb la seua primera edició oficial. El dia 15 de desembre de 2019, nadadors de tota la Comunitat Valenciana, principalment, es donaran cita per a compartir la seua afició per la natació en aigües obertes.

La travessia partirà de l’Edifici Singular situat al final de la Platja de la Patacona (Alboraia) i tindrà un recorregut total de 2000 metres. S’espera la presència de 300 nadadors, a més de familiars i amics que els acompanyen en aquesta jornada.



Una de les particularitats d’aquesta travessia és el seu caràcter no competitiu. No obstant això, l’aspecte més destacable de la prova és el seu naixement amb finalitats solidaris, ja que el principal objectiu de l’esdeveniment serà recaptar la major quantitat de fons per a l’Associació MICA-MINE EDUCACIÓ CONDUCTIVA (AMMEC), una entitat sense ànim de lucre que es dedica a donar suport a xiquets amb diversitats funcionals.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins del Projecte Solidari ‘EL MEU CAMÍ A l’ESTRET’, promogut per un grup de nadadors d’aigües obertes, L’EQUIP REBEL, que prepara el repte de creuar nadant l’Estret de Gibraltar en 2020. Des de l’any 2018, els integrants d’aquest equip col·laboren amb l’Associació MICA-MINE EDUCACIÓ CONDUCTIVA (AMMEC) que ajuda a xiquets amb paràlisi cerebral, a través de Voluntaris de CaixaBank. L’objectiu d’aquest Projecte Solidari és donar difusió sobre la diversitat funcional, realitzar activitats amb els xiquets i les famílies, així com aconseguir fons per a l’Associació.

En aquest context esportiu i benèfic naix la 1a Edició de la MAR SILVESTRE SOLIDÀRIA AMMEC, on la unió de diferents organismes es retroalimenta i dóna lloc a la celebració d’un dia festiu on confluïsquen la solidaritat, la passió per la natació i el respecte a la mar. La col·laboració de l’Ajuntament d’Alboraia, Voluntaris de CaixaBank i Voluntaris de la Mar, a més d’altres organismes implicats, ha sigut fonamental per a l’organització de la travessia.

L’esdeveniment tindrà lloc el dia 15 de desembre a les 09.00 hores a la Platja de la Patacona, a l’altura de l’Edifici Singular de l’Ajuntament d’Alboraia. A les 09.45 hores es realitzarà la fotografia oficial, i a les 10.00 hores es donarà principi a la prova esportiva. Durant el matí hi haurà diferents activitats lúdiques amb els xiquets de AMMEC, així com photocall, sorteig de premis… i algunes sorpreses més.