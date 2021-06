Treballar al mercat d’Alginet, una gran oportunitat

Print This Post

Nova campanya de dinamització per al mercat municipal

Les regidories de Comerç i Mercat de l’Ajuntament d’Alginet, de manera conjunta, llancen una nova campanya de dinamització per al mercat municipal amb l’eslògan “Treballar al teu mercat municipal, una gran oportunitat”.

L’objectiu principal és revitalitzar i promocionar els 10 llocs que, actualment, hi ha vacants en el mercat municipal d’Alginet.

Des de les dues regidories es considera necessari donar a conèixer aquest edifici emblemàtic rehabilitat com a un espai propici per generar llocs de treball.

Amb una xicoteta inversió i pocs tràmits a realitzar, els interessats en ocupar un d’aquests espais han d’omplir una instància on indiquen l’activitat que volen portar a terme i presentar-la per registre d’entrada via telemàtica o presencial en l’Ajuntament.

Des de les regidories de Comerç i Mercat, es considera, de vital importància impulsar el mercat municipal, fer valdre els seus equipaments i recordar que aquests 10 llocs de venda, poden ser una magnífica oportunitat de negoci per a les persones interessades a ocupar-les.

Un total de 10 llocs de venda en què es podran ubicar activitats com: fruites i verdures, peixos, congelats, herbolari, dietètica, productes naturals, pastes cuites, productes lactis, ous, cansaladeria, formatges, vins i licors, fruites tropicals, caramels-llepolies, salses, fruites en conserva, mermelades, productes ecològics, etc.

A més a més, des de les dos regidories es recorda que els tràmits per a aconseguir un lloc s’han vist reduïts de forma notable i per tant en menys d’un mes pot estar adjudicat si es reuneixen els requisits.