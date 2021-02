Treballs de manteniment i millora de la senyalització viària del municipi de Picassent

Connect on Linked in

La brigada municipal s’està encarregant estos dies de repassar la pintura d’alguns passos de vianants i altres senyals viàries ubicades en diferents punts de la localitat



A Picassent es treballa estos dies en la millora i el manteniment de la senyalització viària per augmentar la seguretat del trànsit i també de les persones vianants. I és que, la conservació d’esta senyalització permet oferir una millor visió del trànsit rodat per als vianants, l’objectiu de la qual és garantir la seua seguretat quan es moga per Picassent en àrees tan importants com la proximitat als centres escolars i també pel centre urbà, on existeix un major desgast de la senyalització.

Així ho explica el regidor de l’àrea de Serveis municipals, Héctor Pradas, “Continuarem fent de Picassent un poble segur i còmode per als vianants, on totes les persones circulen amb facilitat i puguen estar a la via pública amb totes les seguretats”.