Tres agents de la Policia Local d’Almussafes reben un homenatge públic per la seua jubilació

José Antonio Guisado, José Vicente Aguado i José Fernández estigueren acompanyats durant l’acte per autoritats, companys, funcionaris i familiars

Han pogut accedir de manera anticipada al seu retir professional després de la recent aprovació d’un reial decret aplicable als membres de cossos municipals

Els agents de la Policia Local d’Almussafes José Antonio Guisado, José Vicente Aguado i José Fernández reberen ahir, dimarts 16 d’abril al migdia a la sala de plenaris de l’edifici de l’Ajuntament, un homenatge públic per part del consistori de la població amb motiu de la seua recent jubilació. Els tres es mostraren emocionats amb aquest reconeixement públic que va presidir l’alcalde, Toni González, i al qual acudiren l’inspector cap, Ernesto Serrano, diversos regidors, entre els quals es trobava el responsable de Seguretat Ciutadana, Faustino Manzano, així com familiars, companys i funcionaris municipals.

Ahir, dimarts 16 d’abril a les 12 hores, la sala de plenaris de la casa consistorial d’Almussafes va acollir un acte en el qual l’Ajuntament del municipi va homenatjar tres agents de la Policia Local de la població amb motiu de la seua recent jubilació. La convocatòria, presidida per l’alcalde, Toni González, i pel regidor de Seguretat Ciutadana, Faustino Manzano, comptà també amb la presència de diferents regidores, de l’inspector cap del cos policial, Ernesto Serrano, i amb la de les tres persones homenatjades, que estigueren acompanyades per les seues respectives famílies i per nombrosos funcionaris de l’administració local.

L’oficial José Antonio Guisado Guisado (34 anys de servei) i els agents José Vicente Aguado i José Fernández Recuenco, tots dos amb una trajectòria de 38 anys exercint diferents labors dins del Departament municipal de Seguretat Ciutadana, es mostraren emocionats durant la cerimònia, en la qual reberen com a regal un rellotge, detall que s’entrega habitualment a totes les persones funcionàries que conclouen la seua trajectòria professional per la seua jubilació. En els discursos, les autoritats destacaren el lliurament amb el qual han exercit la seua labor al llarg de quasi quatre dècades.

El primer edil, que va agrair el treball exercit al servei de la ciutadania, afirmà en el seu discurs que quan es van incorporar Aguado i Fernández, fa 38 anys, el cos policial l’integraven 7 agents i depenien directament de la Guàrdia Civil. Després les lleis van anar evolucionant fins a constituir un departament propi en el qual actualment s’integren un total de 29 policies, “la qual cosa dóna bona mostra de com ha anat evolucionant la població al llarg d’aquests anys”. De fet, González ha recordat que al principi tan sols era necessari comptar amb el graduat escolar, una formació inicial que els tres homenatjats van anar completant amb el pas del temps amb diferents cursos per a ampliar els seus coneixements i especialitzar-se. Per a Ernesto Serrano, actual responsable del grup d’agents, treballar al costat d’aquests tres companys “ha sigut un plaer, per la seua professionalitat i compromís amb la ciutadania”.

Balanç de la seua trajectòria

José Antonio Guisado Guisado, que es va incorporar a la Policia Local el 7 de setembre de 1984 i durant la seua trajectòria va ascendir fins al lloc d’oficial, en el qual ha tingut especial contacte amb les tasques administratives, es queda “amb la companyonia, no solament amb la qual he tingut amb tots els agents sinó també amb totes les persones que treballen en els altres departaments de l’Ajuntament”.

José Fernández Recuenco, que va aconseguir el 16 de setembre de 2018 els 38 anys de servei i en la seua trajectòria s’ha centrat en la gestió del mercat, es mostrà molt emocionat durant aquest reconeixement públic i tan sols va poder expressar que ha treballat “molt a gust”.

Finalment, José Vicente Aguado, que va entrar en el departament tan sols quinze dies després que Fernández i està especialitzat en patrulla, ressaltà que en dies com hui li vénen a la ment fotografies de moments en els quals va tindre l’oportunitat de col·laborar en la resolució de successos i situacions i fins i tot ha rememorat que va haver de salvar la vida d’algun veí, motiu pel qual es mostrà “molt orgullós”.

Nova llei

La jubilació anticipada dels tres agents, que es va dur a terme el mes de desembre passat, ha sigut possible gràcies a la recent aprovació d’un reial decret aplicable a tots aquells membres dels cossos al servei d’administracions municipals a partir dels 59 anys. La Llei de la Seguretat Social preveu rebaixar l’edat mínima de jubilació en aquells grups o activitats professionals els treballs dels quals siguen de naturalesa “excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre”, així com en els casos en el que acusen elevats índexs de morbiditat o mortalitat.

La norma, que va entrar en vigor el passat 2 de gener, permet l’avançament de la jubilació d’aquests agents el temps que resulte d’aplicar un coeficient reductor del 0,20% al nombre d’anys que hagen treballat efectivament com a policies locals, no podent reduir-se en més de cinc anys, sis en el cas que s’acrediten 37 anys d’activitat efectiva i cotització.