Tres de cada 10 municipis de la Comunitat Valenciana suporten la pandèmia lliure de brots de COVID-19

Un total de 168 localitats no han reportat brots: 62 a la província de Castelló, 60 a València i 46 a Alacant



La província de València acumula 4.560 brots; 1.834 Alacant i 859 Castelló

El 31% dels municipis de la Comunitat Valenciana suporta la pandèmia lliure de brots de coronavirus. Des que va començar l’emergència sanitària, Castelló és la província amb més localitats sense brots, seguida de València.

El Ministeri de Sanitat considera com a brot de coronavirus «qualsevol agrupació de tres o més casos confirmats o probables amb infecció activa en els quals s’ha establit un vincle epidemiològic». En el cas de residències sociosanitàries un sol cas és suficient per a considerar-lo brot.

D’acord amb aquesta definició, els municipis on no s’han registrat brots des que va començar la pandèmia fins al 10 de març comparteixen la singularitat de tindre poca població, concretament menys de 3.800 habitants. En total, són 168 localitats: 62 a la província de Castelló, 60 a València i 46 a Alacant.

Els municipis més poblats sense brots són, a la província de València, La Font d’en Carròs, Simat de la Valldigna, Piles, Yátova, Ador, Palma de Gandía, Llaurí, Cofrentes, Rotglà i Corberà i Palmera. A Alacant província: Biar, Els Poblets, Beneixama, Salinas, Algueña, Hondón de los Frailes i Cañada. Els municipis castellonencs amb més habitants però cap brot són Artana, Atzeneta del Maestrat i La Pobla Tornesa.

En les antípodes estan les capitals de província. Castelló de la Plana acumula 1.566 infeccions per coronavirus associades a 178 brots seguida, molt a distància, de Vinaròs (716 casos i 116 brots) i Benicarló (696 infeccions i 91 brots). En canvi, altres municipis castellonencs que destaquen demogràficament com La Vall d’Uixò o Borriana concentren, respectivament, 194 i 137 casos relacionats amb brots.

A València província despunta la capital, que acumula 12.176 casos deguts a 1.876 brots, seguida de Sagunt (1.394 contagis i 176 brots). En canvi, localitats igualment molt poblades com Torrent, Gandia o Paterna ronden, cadascuna, el mig miler de casos associats a brots.

El patró és diferent a la província d’Alacant, on Elx, i no Alacant, que és la ciutat més poblada, encapçala la classificació de municipis amb més casos vinculats a brots (2.144 casos i 271 brots). La capital ha registrat des que va començar la pandèmia 1.516 casos i 125 brots; i Benidorm, 1.001 casos i 113 brots. Ciutats molt poblades com Orihuela i Torrevieja no arriben al miler (884 i 412 casos respectivament).

El nombre total de brots per províncies és 4.560 a València, 1.834 a Alacant i 859 a Castelló.