Tres equips del Club Esportiu Gimnàstica Almussafes es proclamen campions autonòmics

L’entitat va aconseguir aquests tres ors en la Fase Autonòmica del Trofeu Comunitat Valenciana de Conjunts, celebrada a Xàbia, Alacant



La Fase Autonòmica del Trofeu Comunitat Valenciana de Conjunts, que es va disputar el passat dissabte 8 de juny a Xàbia, va concloure amb tres ors per a tres equips del Club Esportiu Gimnàstica Almussafes. Les joves d’Aleví N1, Infantil Absolut i Juvenil Absolut es van alçar amb la victòria veient com l’esforç i la constància de tot el curs han tingut el seu recompensa.



El Club Esportiu Gimnàstica Almussafes (CEGA) continua recollint els fruits del seu intens treball. El palmarés de l’associació es va ampliar el passat cap de setmana gràcies a la consecució de tres títols en la Fase Autonòmica del Trofeu Comunitat Valenciana de Conjunts, esdeveniment que es va desenvolupar el dissabte 8 de juny en la localitat alacantina de Xàbia. Aquests tres ors van ser per als equips Aleví N1, Infantil Absolut i Juvenil Absolut, que van aconseguir imposar-se a tots els seus rivals i pujar fins al més alt del podi per a recollir els seus corresponents trofeus i medalles.



“El treball, la constància i la disciplina que caracteritza a les gimnastes del club d’Almussafes ve donant, temporada rere temporada, alegries que tant gimnastes com cos tècnic valoren i s’esforcen a perfeccionar”, afirmen des de l’entitat, els representants de la qual donen la “enhorabona a totes elles, al seu cos tècnic i al club d’Almussafes en general que es va consolidant com un dels grans clubs d’àmbit nacional”.



Les artífexs del triomf de l’Aleví N1 han sigut Lluna Alapont Serrano, Vega Pérez Simarro, Arantxa Adam Ferragud, Ariadna Rico Galán i María Peris García i les responsables de la victòria del conjunt Infantil Nivell Absolut Arianna Luz Llopis, Natalia Canosa González, Elena Cerezuela Barque, Neus Saiz Gonzalo, Lluna López Martínez i Natalia Hernández Sarabia. Així mateix, Verónica Morcillo Rodríguez, Carmen Sebastiá Bosch, Bárbara Romero González, María Almenar Vanaclocha, Natalia Roig Navarro i Beatriz Hernández Molina han sigut les joves que han aconseguit la primera plaça per al CEGA en la categoria Junior Nivell Absolut.

