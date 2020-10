Tres incendis presumptament intencionats la passada nit a Alzira

Print This Post

Després de tres hores de treball conjunt de Bombers, VACIF i Policia Local es van aconseguir extingir

El ràpid treball dels bombers, la Policia Local d’Alzira i el VACIF (Voluntaris d’Alzira contra Incendis Forestals) va impedir l’evolució dels focus que van saltar ahir a partir de les 22 hores al Xavegó, la Muntanyeta i el Barranc de l’Estret, de manera simultània.

“Parlem de tres focus distints, en zones que es podien complicar fàcilment i amb una situació meteorològica que pot afavorir la complicació dels incendis, de cara a la nit. Són tres incendis intencionats i la Policia ja treballa per a investigar la existència d’este piròman”, ha comentat l’alcalde, Diego Gómez

El primer d’ells va saltar ahir a les deu de la nit quan arribava l’avís del 112 d’un focus d’incendi al Xavegó que passà al cementeri. De manera immediata, Bombers, Policia Local i els tècnics municipals de la Regidoria de Medi Ambient acompanyats del VACIF es van traslladar a la zona afectada, una zona d’horta, però molt pròxima al terme de Corbera. La preocupació estava en el risc pel fort vent que podia afectar l’evolució del foc en direcció a la Murta.

Al cap de pocs minuts hi hagué dos focus més, un d’ells a la Muntanyeta de Sant Salvador, que va ser sufocat ràpidament per la Policia Local, i l’altre, el més preocupant, a partir de les 11 de la nit a la zona del barranc de l’Estret, en el qual podien vore’s afectades Valletes de Gall i Valletes de Bru. Afortunadament la immediata intervenció d’un camió de bombers que tornava de Iàtova va facilitar que el foc es controlara abans de la 1 de la matinada.

“Afortunadament no hem hagut de lamentar un incendi greu, tot i les condicions meteorològiques que marcaven risc extrem d’incendi pel fort vent. S’han cremat matolls encara que en sol forestal. La zona del Xavegó ha estat la més afectada, encara que el que més ens va preocupar va ser el de l’Estret, donada la proximitat a la zona forestal. Com sempre hem d’agrair el gran treball dels cossos de seguretat i dels nostres voluntaris del VACIF que són essencials per la seua immediatesa”, ha indicat el regidor de Medi Ambient, Pep Carreres.

Risc extrem d’incendis

Cal recordar que, encara que estem en tardor, en les últimes setmanes hem estat en repetides ocasions en preemergència roja d’incendi forestal. De fet, el Centre de Coordinació d’Emergències ha decretat el nivell de risc extrem per risc d’incendi per a hui dilluns 26 d’octubre pràcticament a tota la Comunitat.



En estes condicions està prohibit fer qualsevol tipus de crema agrícola, queda suspés qualsevol permís previ que s’haguera autoritzat, el paratge natural de la Murta està tancat i a la Casella, restringit.



Es recomana consultar el nivell de risc al 112cv.gva.es.