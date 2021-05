Tres nous agents interins s’incorporen al cos policial d’Almussafes

Connect on Linked in

El Consistori d’Almussafes ha donat la benvinguda a tres nous policies locals que van superar el procés de selecció de la borsa d’agents constituïda a mitjan març per a ocupar places per vacants, descansos anuals, baixes per malaltia o altres contingències anàlogues, “una iniciativa prioritària per a assegurar que des del Departament de la Policia Local es continue brindant un servei de seguretat ciutadana amb la màxima eficàcia i eficiència”.

Els agents Antonio Díaz Crespo, veí d’Almussafes, Alfredo Iván Navarro Morella, de Catarroja i Vicente del Valle Sanchís, veí d’Algemesí, ja es troben desenvolupant les tasques policials en el cos d’Almussafes en tasques relatives a vigilància, seguretat ciutadana i control del trànsit, després de la seua incorporació com a personal interí a la plantilla que en l’actualitat compta amb 27 operatius en actiu.

L’alcalde, Toni González, el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic, i l’intendent cap de la Policia Local, Ernesto Serrano, els van rebre la setmana passada en el saló de plens de la Casa Consistorial.

“Amb aquesta mesura, pretenem reforçar al màxim el servei públic i encomiable que realitza el nostre cos policial quant a la protecció de la seguretat ciutadana, així com a la prestació d’auxili i millora de la qualitat de vida i el benestar veïnal”, explica el regidor delegat, Jaime Wic.