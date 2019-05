Triomf en lliga del Nítida d’Alzira i a un pas de l’ascens a segona divisió A.

Print This Post

L’equip de futbol sala d’Alzira, Nítida guanya la lliga en el seu primer any en aquesta categoria.

Els jugadors ja volen cap a Tenerife, per tal de jugar el partit enfront de la Gomera, un partit decisiu amb l’ascens a Segona Divisió A en joc.

Ahir dijous el Salo Noble de L’ajuntament d’Alzira va fer la recepció oficial als jugadors de La Nítida d’Alzira.



Un equip que guanya la lliga en el seu primer any en la Categoria Segona B, i que en els pròxims dies es jugara l’ascens a Segona A davant el Gomera en Tenerife.



Vicent Fontana , president del Nítida Alzira, parlava així de com de content estava l’equip, que havien tingut poc de temps per a celebrar el triomf però que la motivació era del cent per cent un equip amb moltes dificultats a l’inici de la lliga però que malgrat la situació el final ha sigut positiu i això si inesperat.



Braulio Correal, el mister de l’equip, te molt clara la motivació total de l’equip davant el Play Off, els pròxims dies.



Els aficionats d’Alzira es bolcaren totalment en l’equip, a la seua arribada a la ciutat després de 600 quilòmetres en autobús, amb una recepció a les quatre de la matinada, una recepció que els jugadors no oblidaran mai.



Diego Gómez, alcalde en funcions d’Alzira, parlava orgullós de l’equip que ha portat el nom d’Alzira al més alt de la competició



Aida Ginestar , regidora d’esports de l’ajuntament d’Alzira, dona les gràcies a l’equip per tornar de nou la il·lusió a l’afició, i donar el valor i la importància que un esport com el Futbol Sala té.



Ara, no més queda esperar i confiar en la bona situació mental i física dels jugadors.