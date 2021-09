Tripadvisor premia al BIOPARC i el situa entre el 10% de les millors atraccions del món

Connect on Linked in

BIOPARC València continua reforçant la seua posició entre l’elit del turismo internacional. Concretament, el parc valencià es situa, segons el portal viatger Tripadvisor, entre el 10% de les millors atraccions a nivell mundial. El presitigiós buscador de destinacions i vacances els ha otorgat el premi ‘Travellers Choice’ que destaca els llocs que són “consistentment excel·lents”, brindant experiències d’alta qualitat de forma repetida.

Les enormes dificultats del passat any van suposar un gran repte per a les empreses turístiques. I des de portals tan especialitzats com Tripadvisor s’ha posat en valor l’esforç realitzat per institucions com BIOPARC, en manifestar: “és impressionant com les empreses es van adaptar a aquests desafiaments, implementant noves mesures de neteja, pautes de distanciament social i utilitzant tecnologia per a prioritzar la seguretat dels usuaris dels seus serveis, fins i tot davant les expectatives dels clients i les noves maneres de treballar. Aquest premi expressa l’excel·lent servei i l’experiència oferida en època de pandèmia i està basat en les ressenyes de clients d’un any complet.”

Per a BIOPARC encara és més important aquesta distinció, ja que ha rebut aquest premi de manera consecutiva durant els últims 11 anys. Aquest fet reforça la seua posició com a atractiu de gran qualitat i és enormement satisfactori per a tot l’equip perquè reflecteix les opinions i puntuacions dels visitants. Obtindre-ho en aquesta ocasió ha sigut doblement gratificant ja que és un reconeixement al gran esforç realitzat per a mantindre els alts estàndards d’excel·lència del parc compatibilitzant-lo amb l’establiment de les necessàries mesures de seguretat.

Ara, al setembre, BIOPARC València permet “allargar l’estiu” i aprofitar les agradables temperatures de la nostra latitud. A més, és un excel·lent moment per a conéixer a les cries nascudes durant l’època estival, gaudir de la naturalesa salvatge i desconnectar de la volta a la rutina, especialment aquest mes que els escolars tenen les vesprades lliures.