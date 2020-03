Trobada d’unes restes del segle XV a l’Alcúdia

Print This Post

La Plaça del Doctor Ángel Nogales s’ha convertit en un punt arqueològic improvisat. Les obres de vianalització i actualització de l’escomesa de l’aigua del nucli històric de l’Alcúdia han descobert unes restes, probablement del segle XV, en començar les rasses per a la instal·lació del servei d’aigua potable. L’excavació destapava la part superior d’una estructura, pel què es decidí paralitzar les obres i dessoterrar el descobriment del que es pensava inicialment que era una casa.

No obstant, en augmentar la superfície excavada s’ha esclarit que es tractava d’unes instal·lacions artesanals, que en la part més superficial dataven del segle XIX, però que, en anar aprofundint en les cates, ha donat noves pistes. Aproximadament a un metro i mig de profunditat s’ha trobat una basa que es creu medieval,probablement del segle XV. Esta datació han sigut possible per què, en anar excavant al terra, han anat sorgint diferents elements de ceràmica, dels segles XVI i XVII, que han permès establir la cronologia de l’edificació.

L’excavació està a càrrec de l’arqueòloga de Benimodo Pau Armengol Machí, i els treballs de documentació s’han fet durant la setmana del 9 al 13 de març. A més d’extraure tots els materials que es troben, s’ha encarregat a un dibuixant que alce un plànol de l’estructura per tal de guardar-lo en autocad i conservar-lo per si es volen fer futures actuacions. Una vegada conclosa, l’excavació es taparà amb geotèxtil, un material especial per protegir l’estructura que a més permet redescobrir-la fàcilment.

El projecte de vianalització del centre de l’Alcúdia va ser una de les propostes més votades als pressuposts participatius del 2018, i a hores d’ara està a punt de finalitzar la primera fase, que ha comprés actuacions als carrers Església, Patrici Boronat, Sant Andreu, Sant Pere, Sant Cristòfol, General Albert i la plaça del Doctor Ángel Nogales, on s’han trobat les restes.