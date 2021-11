Trobada informativa entre agricultors picassentins i la Conselleria d’Agricultura

Connect on Linked in

La Casa de Cultura de Picassent ha acollit una xarrada-col·loqui en la qual els agricultors s’han posat al dia en les últimes novetats del sector de la mà del Secretari Autonòmic d’Agricultura, Roger Llanes i el Director General, Antoni Quintana.

La necessitat de portar a terme una reestructuració de les explotacions agràries i la implementació de millores en el sistema de reg dels cultius de cara a un major respecte amb el Medi Ambient varen ser els dos grans temes al voltant dels quals va girar la trobada que mantingueren ahir el Secretari Autonòmic d’Agricultura, Roger Llanes i el Director General, Antoni Quintana, amb els agricultors de Picassent.

Un acte en el qual, l’alcaldessa, Conxa García, acompanyada del regidor d’Agricultura, Joan Vicent Aguado, els va donar la benvinguda i els va agrair la seua disposició de desplaçar-se fins a Picassent per mantindre una xarrada-col·loqui sobre les actuacions que estan portant-se a terme des de la Conselleria en matèria d’Agricultura.

Roger Llanes va insistir en que ara el repte no està tant en invertir en infraestructures de reg, sinó en millorar l’eficiència energètica i la sistematització de les xarxes, ja que gràcies a la modernització del reg, que ha suposat una inversió de milions d’euros, s’ha aconseguit ja, entre altres objectius, una disminució històrica del consum d’aigua i la integració de sistemes intel·ligents. Així mateix, el Secretari Autonòmic anuncià que “està prevista una inversió de 20 milions en la Comarca de l’Horta Sud per dotar a l’agricultor de les ferramentes necessàries que li permeten racionalitzar el cost de l’aigua i de l’energia”, va concloure Llanes.

Per altra banda, Antoni Quintana va insistir en la tendència endèmica del minifundisme en la Comunitat Valenciana. Una realitat amb la que cal acabar perquè estan perdent-se moltes oportunitats de negoci. “L’agricultura valenciana té un gran futur. De fet hi ha fons d’inversió comprant cada vegada més terres. Això ratifica que hi ha rendibilitat a mitjà/llarg termini”, va afirmar el Director General. Quintana explicà que està en marxa un projecte pilot per animar els agricultors a unir-se i crear iniciatives de gestió en comú (IGC) per poder cultivar sota una visió més ampla, reduir costos i ser més competitius.