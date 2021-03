Tunísia i la Xina acaparen la totalitat de les intercepcions de cítrics de tercers països amb plagues durant els mesos de gener i febrer

Connect on Linked in

LA UNIÓ de Llauradors informa que durant els passats mesos de gener i febrer es van rebutjar un total de 30 enviaments a la Unió Europea amb importacions de cítrics de tercers països que contenien plagues, tots ells procedents de Tunísia (18) i la Xina (12). Si bé els organismes nocius detectats en la mercaderia procedent de Tunísia són de la mena de les Cochinillas, cal assenyalar que el país magrebí té declarada en el seu territori la presència de la malaltia de la Mancha Negra (Citrus Black Espot), causada pel fong de la Phyllosticta citricarpa, i que afecta principalment els fruits cítrics, encara que les fulles i les tiges també poden ser infectades, provocant la seua deterioració comercial. Es tracta de la mateixa plaga que amenaça a la citricultura europea a través dels cítrics importats des de Sud-àfrica, juntament amb l’arna Thaumatotibia leucotreta.

Davant l’amenaça d’aquesta plaga i l’augment de la detecció de les seues exportacions amb organismes nocius, LA UNIÓ de Llauradors creu que Tunísia no pot garantir els seus enviaments lliures de plagues. Per això reclama a la Comissió Europea que realitze auditories fitosanitàries en tots aquells països que no puguen garantir l’eixida de cítrics sense plagues i suspendre d’aquesta manera les importacions si no es donen les garanties adequades de risc mínim.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, indica que “tenim clar que estem en un món globalitzat, però no tot hauria de valdre en el comerç. La Comissió Europea no hauria de permetre que a països, com ara Tunísia, se’ls deixe d’auditar i que, mentrestant, suspenguen les seues importacions a l’àmbit comunitari com ha ocorregut recentment amb l’Argentina fins a garantir la seguretat d’aquestes”.

D’altra banda, les deteccions de cítrics que entren a la UE, procedents de la Xina, contenen, entre altres, també plagues nocives com la ja esmentada del fong Phyllosticta citricarpa o de la Bactrocera (mosques de la fruita).

L’organització torna a insistir en la implantació d’un criteri d’inspecció única en origen per a tots els països tercers i que les importacions entren per pocs ports de la UE -tres com a màxim- on es garantisca la presència d’un nombre suficient d’inspectors experts en plagues i malalties citrícoles i amb un percentatge de mostres analitzat representatiu.

De la mateixa manera advoca per l’obligació del tractament de fred en el transport, com així se’ns exigeix a nosaltres per alguns països, i per la prohibició de la importació de cítrics que hagen sigut produïts i manipulats amb matèries actives l’ús de les quals no estiga autoritzat a la Unió Europea.