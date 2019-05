Turís presenta la XVI Fira Agrícola i de Comerç

Connect on Linked in

Tindrà lloc del 3 al 5 de maig

Turís inicia este divendres a les 19:30h la XVI edició de la seua Fira Agrícola i de Comerç mantenint l’espai expositiu com en les dues últimes edicions, en l’Av. Corts Valencianes.

Al voltant de quaranta expositors entre comerços, maquinària, automoció, vivers i mobiliari de jardí canviaran durant el cap de setmana l’aspecte del tram central de la travessia de la localitat. En esta ocasió la fira compta amb expositors nous quant a maquinària i automoció es refereix, amb la qual cosa augmenta l’oferta del seu principal lei motiv.

L’Alcalde i titular d’Agricultura, Eugenio Fortaña, anima al públic “a visitar Turís durant estos dies perquè es converteix en un gran aparador no solament per la completa i variada oferta de la fira sinó com a atractiu turístic”. Per a amenitzar la visita al recinte les cinc comissions falleres oferiran cada dia tallers per a xiquets i xiquetes mentre que associacions com les Ames de Casa o l’Agrupació Cultural oferiran al visitant productes autòctons.

Animació de carrer amb la batuclown o el sorteig que organitza l’associació de comerços vénen a completar les activitats juntament amb el repartiment de suc de taronja per part de La Turisana i la cata maridatge que organitza l’Ajuntament juntament amb la cooperativa La Baronia i Dulces Filiberto, que enguany es trasllada a l’Espai Multiús per a ampliar l’aforament a causa de la gran acceptació dels últims anys.

Enguany, en la jornada prèvia a l’obertura, el dijous 2 de maig a les 19:00h, també s’ofereix una xarrada a càrrec de tècnics de l’IVIA sobre “Eines per a un reg eficient” sobre la utilització racional del reg i qüestions mediambientals en l’ús de fertilitzants.

La Reina de les Festes, Sandra Cifre, i la seua cort d’honor aportaran la nota folklòrica amb el vestit tradicional de tainera. Una vegada celebrat l’acte de benvinguda es procedirà a la visita dels expositors.

Tots els horaris i expositors poden consultar-se en la pàgina web municipal www.turis.es.