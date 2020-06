Turís recupera vint oliveres afectades per les obres de la CV-415

Connect on Linked in

Aprofitant les obres de condicionament que estan efectuant-se a la CV-415, l’Ajuntament de Turís ha sol·licitat a la Diputació de València la cessió de vora una vintena d’oliveres de grans dimensions que fan intuir la seua antiguitat i que anaven a ser destruïdes coma conseqüència d’esta actuació.

Segons informa l’alcalde, Eugenio Fortaña, l’ajuntament “aposta per la sostenibilitat i el medi ambient així com per a optimitzar recursos, i una vegada la Diputació ens han aprovat la cessió d’estos majestuosos exemplars els hem traslladat amb totes les garanties a un terreny municipal per tal de reubicar-les en llocs públics”.

La brigada municipal d’obres ha sigut l’encarregada del trasllat així com de la seua conservació fins que es replanten definitivament en una nova ubicació.