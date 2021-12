El Mercat Nadalenc d’Alzira passa als dies 22, 23 i 24 de desembre davant la possibilitat de pluja este cap de setmana

Print This Post

El Mercat Nadalenc torna a la plaça Major de la nostra ciutat, després de l’impàs de l’any passat en què no es va poder celebrar degut a la pandèmia de la Covid-19. Previst des de hui i fins dilluns 20 de desembre el mercat ha sigut ajornat fins als dies 22, 23 i 24 davant l’alta probabilitat de pluja per a este cap de setmana.

La Regidoria de Turisme vol reprendre enguany este mercat donada la bona acceptació de les edicions anteriors.

Prop de trenta llocs de venda ompliran durant quatre dies la principal plaça d’Alzira amb la finalitat de donar ambient nadalenc i propiciar les compres en estes dates tan assenyalades.

Articles de decoració per al Nadal, productes típics d’alimentació per omplir les taules estos dies, i artesania, entre les moltes propostes que oferix el mercat, a més d’activitats complementàries, com el Pare Noel i els donyets itinerants,

“Hem travessat una etapa de dures restriccions, així que ara que poc a poc anem reprenent l’activitat volem recuperar la cita amb el Mercat Nadalenc que gràcies a edicions anteriors s’ha convertit en una activitat esperada i en referent al Nadal per a la nostra ciutat. Uns dies per assaborir l’ambient nadalenc al centre neuràlgic d’Alzira, la plaça Major”, ha assenyalat Isabel Aguilar, regidora de l’àrea de Turisme.