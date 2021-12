Turisme Alzira instal·la una anamorfosis a la plaça Major del 17 de desembre al 6 de gener

Connect on Linked in

La Regidoria de Turisme de l’Ajuntament d’Alzira instal·larà des del 17 de desembre i fins al 6 de gener de 2022 una anamorfosis a la plaça Major.

Travessem de no les festes de Nadal i com ja bé sent tradició la Regidoria de Turisme instal·la anamorfosis de llocs o elements destacats de la nostra ciutat per a que tinguem l’oportunitat de realitzar-nos fotografies divertides.

Com en edicions anteriors l’encarregat de realitzar l’anamorfosis és el fotògraf local Víctor Balaguer que ja ens ha sorprès amb propostes com la font de la plaça del Regne, els casalicis dels Sants Patrons, el pont de ferro, el quiosc de la plaça Major o la Casa Consistorial, entre altres.

«Les fotografies, com en anys anteriors, inundaran les xarxes socials, una eina molt potent a l’hora de promocionar els elements patrimonials de la ciutat. De manera desenfadada, divertida podem fer aplegar part de l’essència de la nostra ciutat a qualsevol part, gràcies a Twitter, Facebook o Instagram, entre altres, utilitzant l’etiqueta #NadalAlzira21», ha assenyalat la regidora de l’àrea de Turisme, Isabel Aguilar.

La col·laboració de totes i tots és primordial per tal de difondre a través de les xarxes socials els elements turístics i patrimonials de la ciutat d’Alz