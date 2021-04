Turisme analitza la implantació de mesures per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en 27 destins de la Comunitat

Connect on Linked in

Els ODS on treballen més els municipis analitzats són ‘Fam Zero’, ‘Benestar i Salut’,‘Treball decent i creixement econòmic’, ‘Reducció de les desigualtats’ i ‘Vida Submarina’

Colomer ressalta que aquestes dades “mostren el compromís dels municipis turístics de la Comunitat Valenciana amb el compliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible impulsats per l’ONU”

Turisme Comunitat Valenciana duu a terme un projecte d’anàlisi la implantació de mesures enfront dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) en els 27 destins SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística en Destins) de la Comunitat Valenciana.

En concret, es realitza aquest estudi en els següents municipis de la província de Castelló: Alcalá de Xivert-Alcossebre, Benicarló, Benicàssim, Morella i Els Ports, Oropesa de la mar, Peníscola, Segorbe i Vinaròs. En els municipis de la província de València de Cullera, Gandia, Sagunt, Utiel, València i Xàtiva; i en les localitats de la província d’Alacant: Alcoi, Alacant, Altea, Benidorm, Biar, Dénia, El Campello, Elx, Finestrat, Guardamar del Segura, Orihuela, Torrevieja i Villena.

Cal ressaltar que per a la realització d’aquest estudi s’han mantingut reunions amb tots els municipis i s’ha recopilat informació sobre les actuacions que estan executant els diferents destins.

En aquest sentit, s’ha utilitzant una metodologia combinada basada en l’estudi dels 17 ODS de l’ONU (Organització de Nacions Unides) i de les 100 recomanacions publicades per Turisme Comunitat Valenciana en el Manual de recomanacions de ODS per a les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana, a més de contemplar altres accions que des del municipi s’hagen indicat.

Les conclusions d’aquesta anàlisi mostren que els Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per l’ONU on treballen més els municipis són: El ODS 2 de ‘Fam Zero’; el ODS 3 de ‘Benestar i Salut’; ODS 8 de ‘Treball decent i creixement econòmic’, ODS 10 de ‘Reducció de les desigualtats’ i ODS 14 de ‘Vida Submarina’.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha ressaltat que aquestes dades “mostren el compromís dels municipis turístics de la Comunitat Valenciana, que treballen activament per a augmentar el progrés econòmic del destí, cuidant un dels principals recursos turístics de la comunitat, les platges i que això té una repercussió en la població, millorant l’economia dels residents, el seu benestar i treballant per a pal·liar les desigualtats”.

Així mateix, l’anàlisi realitzada en aquests 27 municipis turístics de la Comunitat reflecteix que els ODS on cal fer més esforços corresponen amb el ODS 7 ‘Energia assequible i no contaminant’, ODS 11 ‘Ciutats i comunitats sostenibles’, ODS 13 ‘Acció pel clima’, ODS 16 ‘Pau, justícia i institucions sòlides’ i ODS 17 ‘Aliances per a aconseguir els objectius’.

Sobre aquests resultats Francesc Colomer ha explicat que “posen de manifest que els destins no han contemplat totalment les accions contra el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible d’aquest, les aliances que poden ajudar a la posada en marxa d’aquestes actuacions i la transparència i comunicació amb els residents dels projectes empresos pel destí”.

Colomer ha recalcat que “els destins SICTED de la Comunitat estan treballant en diferents graus per a la consecució dels ODS i, si bé les mesures encaminades per a aconseguir aquests objectius encara no avancen a la velocitat ni en l’escala necessàries, és notable el progrés i l’esforç d’aquests municipis turístics i s’espera que aquesta dècada d’ambiciós treball concloga amb l’assoliment dels objectius per a 2030”.

Objectiu de Desenvolupament Sostenible en la Comunitat Valenciana

En 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció per a protegir el planeta i millorar les vides de les persones a tot el món. Per a dur-ho a terme, l’Agenda 2030 va plantejar 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), objectius tan significatius com l’eliminació de la pobresa, la defensa del medi ambient, la igualtat de gènere, el treball decent, i la pau i la justícia, entre altres.

Turisme Comunitat Valenciana considera que treballar per a aconseguir aquests objectius és la millor línia d’actuació que es pot seguir per a promoure un turisme més sostenible i compromés amb el mitjà en el qual es fonamenta i desenvolupa.

Per això, Turisme CV en els últims anys, ha desenvolupat diverses accions encaminades a la seua consecució: establir uns objectius estratègics, recollits en el Pla Estratègic de Turisme de la Comunitat Valenciana 2020-2025 plenament alineats amb els ODS; elaborar la guia de 100 recomanacions per a la consecució dels ODS en destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana, així com l’anàlisi d’implantació de les mesures per a la consecució dels ODS en 27 destins SICTED per a conéixer el grau de posada en valor dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en la Comunitat Valenciana.