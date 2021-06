Turisme analitza més de 400 enquestes i l’opinió de professionals del sector per a elaborar el pròxim Programa de Turisme Accessible

Print This Post

Aqueix dilluns finalitza la ronda de reunions amb entitats representatives de persones amb discapacitat i altres necessitats d’accessibilitat, així com amb diversos departaments de la Generalitat i sector empresarial



El director general de Turisme, Herick Campos, destaca que “l’objectiu és estructurar mitjançant un procés col·laboratiu una oferta turística que responga, cada vegada més, a les necessitats de totes les persones”

Turisme Comunitat Valenciana, a través de la Direcció General de Turisme, està analitzant més de 400 enquestes i l’opinió de professionals del sector per a elaborar el pròxim Programa de Turisme Accessible de la Comunitat Valenciana 2020-2025.

Segons ha informat aquest dilluns el director general de Turisme, Herick Campos, “conclòs el període d’execució del Pla Estratègic de Turisme Accessible de la Comunitat Valenciana 2017-2020, des de Turisme hem iniciat el procés d’elaboració del pròxim programa 2020-2025”.

“L’objectiu és definir les noves línies de treball orientades a potenciar el desenvolupament del turisme accessible en el destí”, ha assenyalat Herick Campos, que ha recordat que “l’elaboració i redacció d’aquest programa s’està realitzant al costat de la confederació Predif, fruit d’un conveni amb Turisme”.

En aquesta línia, el director general de Turisme ha informat que “en el marc d’aquest projecte, el departament de Turisme ha contactat amb diferents agents, associacions, professionals i col·lectius, amb l’objectiu d’avaluar els resultats de l’anterior estratègia de turisme accessible i procedir a conformar la que li done continuïtat”.

Campos ha incidit en què “aquest nou programa ha d’alinear-se amb l’actual Pla Estratègic de Turisme de la Comunitat Valenciana”.

Per a això, la Direcció General de Turisme va iniciar un procés participatiu i co-laborativo, pel qual s’han organitzat més d’una desena de taules de treball amb agents del sector turístic, amb altres conselleries i amb entitats socials que representen a persones amb discapacitat i/o amb altres necessitats de acce-sibilidad.

Així mateix, des de Turisme es van remetre al conjunt d’agents, professionals, associacions i entitats dues modalitats d’enquestes ‘en línia’ dirigides, d’una banda, a professionals del sector turístic de la comunitat autònoma i, d’altra banda, a la ciutadania o col·lectius amb necessitats d’accessibilitat, per a conéixer la seua opinió i reflectir les necessitats detectades en l’estratègia a elaborar.

El director general de Turisme ha destacat que “aquest sondeig contribuirà a sen-tar les bases per a la definició de les noves línies d’acció del programa, amb la finalitat d’estructurar una oferta de serveis turístics en la Comunitat Valenciana que responga, cada vegada més, a les necessitats de totes les persones”.

Finalment, Herick Campos ha volgut agrair a totes les persones que han participat en aquestes taules de treball, així com a aquelles que han donat cap de bestiar-posat a les enquestes, “perquè la seua implicació i treball contribuirà a continuar mantenint a la Comunitat Valenciana com un destí accessible i segur per a tots els visitants”.