Turisme Comunitat Valenciana organitza tres tallers pràctics per a adaptar les destinacions turístiques al canvi climàtic

Invat.tur ha acollit aquest dilluns el primer d’ells, que ha reunit tècnics de destins com Calp, Altea, Elda, Banyeres de Mariola i La Nucia

El mateix taller s’impartirà el dimarts 19 d’octubre en el CdT de València i el dimecres, 20 d’octubre, en el CdT de Castelló

Turisme Comunitat Valenciana ha organitzat tres tallers pràctics per a adaptar les destinacions turístiques al canvi climàtic, donant a conéixer mesures i eines a tècnics dels municipis turístics, així com a professionals del sector i del món acadèmic de les tres províncies.

El primer dels tallers, que s’ha celebrat aquest dilluns en l’Institut Valencià de Tecnologies Turístiques (Invat·tur), ha reunit representants dels municipis de Calp, Altea, Elda, Banyeres de Mariola i La Nucia, així com a professionals del sector de la província. També han participat en ella tècnics de l’Institut d’Ecologia Litoral i consultors tecnològics,

L’obertura d’aquesta jornada, denominada ‘Com adaptar una destinació turística al canvi climàtic: mesures i eines’ i que es repetirà demà dimarts 19 d’octubre en el CdT de València i dimecres que ve 20 d’octubre en el CdT de Castelló, ha comptat amb l’assistència del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer.

Durant la seua intervenció en aquest taller, Colomer ha advocat per “la sostenibilitat, com un dels principals reptes que han d’abordar les destinacions turístiques en el present i el futur més immediat”.

“Apostar per la sostenibilitat i programar el final de les grans dependències són grans objectius que ens han d’animar a mirar cap al futur”, ha insistit Colomer, que una vegada més ha posat l’accent que “hem de caminar amb aquests reptes sense perdre l’afany permanent de reciclatge i d’avançar en la transformació d’aquest sector”, ha afegit.

Per a això, “Turisme Comunitat Valenciana treballa per a impulsar la competitivitat turística des del seu desenvolupament en clau de sostenibilitat”, ha recordat el secretari autonòmic, per a qui “el model i l’estratègia de destinacions turístiques intel·ligents de la Comunitat Valenciana és un bon exemple d’això, així com els més d’un centenar de destins SICTED que ens ajuden a situar el turisme en l’avantguarda de la lluita contra el canvi climàtic i el manual sobre cent recomanacions per a la consecució dels ODS en les destinacions turístiques, eina clau sobre la qual treballem actualment”.

Així mateix, Colomer ha volgut destacar que “la Comunitat Valenciana és l’única comunitat autònoma que està treballant en la construcció d’un turisme sostenible, amb els seus dilemes i reptes de futur, amb la governança públic i privada com a eix principal”.

‘Com adaptar una destinació turística al canvi climàtic’

L’objectiu d’aquest cicle de tallers és el de reforçar i consolidar les habilitats i capacitats tècniques d’aquests professionals per a afrontar amb millors garanties, el context del canvi climàtic sota un model turístic sostenible.

Es tracta de tallers dirigits a responsables i gestors turístics i que, tal com hem indicat anteriorment, s’estendran aquesta setmana a tota la Comunitat Valenciana a través de la Xarxa Centres de Turisme (CdT).

Aquests tallers sorgeixen com a continuació i aplicació del Manual per a l’Adaptació al Canvi Climàtic de les Destinacions Turístiques que va publicar recentment Turisme Comunitat Valenciana, a través de Invat·tur.

En el transcurs dels tallers es treballa sobre un conjunt de recomanacions, basades en l’adaptació de la governança, dels recursos, dels espais, de la mobilitat, i dels recursos, amb les quals es pretén guiar, orientar i facilitar a les destinacions turístiques solucions per a la seua posada en marxa.

Els tallers inclouen també la definició d’un pla d’actuació i són impartits per Pau Pitarch, Partner de Pax Consulting, empresa redactora del Manual.