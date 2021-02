Turisme Comunitat Valenciana participa en l’edició virtual de la XVI Fira Internacional de Turisme Ornitològic, FIO

Print This Post

En el marc de FIO s’ha organitzat un ‘workshop’ en la qual participen operadors turístics nacionals i internacionals



Colomer ressalta que “en aquests moments de pandèmia s’ha posat en valor el turisme de naturalesa i pensem que pot ser una oportunitat per a impulsar la nostra oferta ornitològica”

Turisme Comunitat Valenciana participa en la nova edició de la XVI Fira Internacional de Turisme Ornitològic (FIO), que enguany s’ha organitzat en format virtual del 26 al 28 de febrer.

En 2021, a causa de les restriccions sanitàries que imposa la pandèmia, que fan inviables les concentracions de públic, la fira celebra la seua 16a edició en format digital.

Així, Turisme participa en la principal fira de turisme ornitològic d’Espanya i segona més important d’Europa, després de la britànica Birdfair, amb un estand virtual on mostra l’àmplia oferta de turisme ornitològic de la Comunitat Valenciana.

A més, en el marc de la Fira Internacional de Turisme Ornitològic que organitza la Junta d’Extremadura, s’ha organitzat un ‘workshop’ en la qual participen operadors turístics nacionals i internacionals i a la qual tenen accés expositors i venedors.

Aquestes reunions amb operadors turístics se celebren des del dijous, 24 de febrer, on participen les empreses de turisme ornitològic representades per l’associació de guies ‘birding’ de la Comunitat Valenciana, així com personal tècnic del Turisme Comunitat Valenciana.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha assenyalat que “és important continuar participant en les fires promocionals, adaptades enguany al format ‘en línia’, per a mostrar que malgrat l’actual situació des de la Comunitat Valenciana continuem treballant en l’impuls de productes turístics com l’ornitològic”.

Així, ha subratllat que “es tracta d’un producte especialitzat practicat per un públic molt exigent, amb la qualitat de la interpretació del patrimoni natural que constitueix la base de la seua experiència turística” i que “aquest tipus d’actuacions forma part de la nostra estratègia per a desestacionalizar i ampliar l’oferta de la Comunitat Valenciana fomentant la sostenibilitat”.

En aquesta línia, Colomer ha ressaltat que “ens interessa treballar un segment de la demanda que no sols és essencialment respectuós amb els valors naturals, sinó que desestacionaliza la temporada i presenta un significatiu poder adquisitiu”.

A més, ha posat l’accent que “en aquests moments de pandèmia s’ha posat en valor el turisme de naturalesa i pensem que pot ser una oportunitat per a impulsar la nostra benvolguda oferta de ‘birding'”.

La fira FIO 2021 inclou activitats per a professionals del sector turístic i el públic general, així com rutes virtuals d’observació, tallers i propostes divulgatives i d’oci per a menroes i famílies.