Turisme Comunitat Valenciana registra 12.071 reserves realitzades a través del Bo Viatge per a viatjar en el primer semestre de l’any

Enguany Viatgem CV, dotat amb 12 milions d’euros, preveu dos terminis per a viatjar amb la bonificació del 70%: de l’1 de gener al 15 de juny i del 15 de setembre al 31 de desembre

Colomer avança que ja s’han distribuït més de 17.000 bons en 2021 i reitera que “aquesta iniciativa dinamitza la demanda turística del nostre principal mercat nacional: el de la pròpia Comunitat”

Turisme Comunitat Valenciana registra en el que portem d’any un total de 12.071 reserves realitzades a través del Bo Viatge, que corresponen al segon període del programa Viatgem CV, i que s’uneixen als 9.157 reserves realitzades durant l’últim trimestre de l’any 2020.

Així mateix, aquestes reserves realitzades de gener a març són, en la seua majoria, per a viatges compresos entre els pròxims mesos d’abril i juny, aprofitant el període extra que la Generalitat ha concedit a aquest segon període del programa, que s’amplia fins a mitjan juny, a causa de les restriccions perimetrals de les últimes setmanes.

Les destinacions més demandades per part dels usuaris del Bo Viatge són de la província d’Alacant: Benidorm, Finestrat, Altea, Calp, Benimantell, Xàbia i Alacant; de la província de Castelló: Peníscola i Morella i de la província de València: la ciutat de València.

Segons ha avançat el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, “durant aquest segon període del programa Viatgem Comunitat Valenciana hem distribuït ja més de 17.000 bons, i tenim una llista d’espera de més de 37.700 persones”.

Una vegada més, Colomer ha agraït la gran acceptació d’aquesta iniciativa que, al seu judici, “posa en valor la dinamització del turisme intern de la Comunitat Valenciana en un moment en què el sector més el necessita”.

Beneficiaris per Bono Viaje, estada mitjana i empreses adherides

Segons les dades manejades per Turisme en data de hui, les més de 12.000 reserves beneficiaran a més de 36.000 persones residents en la Comunitat Valenciana. Aquesta xifra respon a la mitjana general de tres persones per reserva de viatge. Cal recordar que el grup mínim de viatge que exigeix el bo és de dues persones.

No obstant això, Colomer ha assenyalat que aquestes xifres aniran augmentant a mesura que es distribuïsquen més bons i es realitzen més reserves. El programa està dotat amb 12 milions d’euros per als dos períodes de 2021: de l’1 de gener al 15 de juny i del 15 de setembre al 31 de desembre.

A més, l’estada mitjana de les citades reserves superarà les tres nits en totes les modalitats d’allotjament, sent molt superior en els càmpings, que aconseguirà les dotze nits de mitjana, o en els habitatges turístics, que superarà les sis.

Per als hotels, l’estada mitjana serà superior a quatre nits. De la mateixa manera, el 48,8% dels usuaris d’aquest bo viatge realitzarà estades fora del cap de setmana, la qual cosa suposa una important dinamització del sector turístic.

La modalitat d’allotjament més demandada és l’hotel amb prop del 78% del total de les reserves, seguit de l’allotjament rural que acapara més del 10% percentual de la totalitat de les reserves.

D’altra banda, el secretari autonòmic de Turisme ha posat l’accent en l’alta paquetización de les reserves, “la qual cosa suposa que els usuaris no es limiten a gaudir de l’allotjament, sinó que inclouen tot tipus de serveis que beneficien a altres sectors de manera directa i indirecta”.

“Es tracta d’uns resultats que poden contribuir a la resistència de petites i mitjanes empreses que ofereixen experiències turístiques de tota mena en la Comunitat”, ha afegit.

A més, ha volgut remarcar que “comptem amb 1.410 empreses adherides i ja s’han abonat prop del 70% de les ajudes concedides i justificades en aquest segon període, que corresponen a les 1.297 reserves ja realitzades i gaudides de gener a març, la qual cosa suposa una important injecció directa al sector turístic”.

Bono Viatge: terminis i funcionament de la llista d’espera

Es tracta d’un bo descompte del 70% per a viatjar per les tres províncies, amb l’objectiu d’incentivar la demanda de serveis turístics interns en períodes d’estacionalitat davant els negatius efectes socioeconòmics ocasionats per la COVID-19.

Aquest segon període del programa Viatgem CV, es va posar en marxa el passat 1 de gener i estarà vigent fins al pròxim 15 de juny a través de la plataforma bonoviajecv.gva.es.

Cal recordar que cada Bo Viatge emés per Turisme Comunitat Valenciana suposa una reserva de crèdit de 600 euros, en el cas que no es formalitze la reserva en el termini de 7 dies o no s’esgote la quantitat màxima en aplicar la bonificació del 70%, s’alliberen més codis i es van adjudicant més bons per ordre de llista d’espera. En el moment actual, la llista d’espera va pel número 17.167.