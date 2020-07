Turisme Comunitat Valenciana renova el seu compromís amb Mediterrània Gastrònoma

Print This Post

El departament de turisme de la Generalitat Valenciana signarà un acord amb Mediterrània Gastrònoma, certamen organitzat per Fira València per a participar de manera activa en la cita gastronòmica, que se celebrarà del 8 al 10 de novembre.



Turisme Comunitat Valenciana ha renovat hui el seu compromís amb Mediterrània Gastrònoma, la fira gastronòmica més important del Mediterrani i l’única cita del sector l’any 2020. Han assistit a la signatura Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme de la Comunitat Valenciana, Carlos Mataix, president de Mediterrània Gastrònoma i Cuchita Lluch, presidenta executiva del certamen. Junts han segellat un conveni de col·laboració de 150.000 euros que té com a objectiu donar suport a accions de promoció del turisme gastronòmic.



Així, del 8 al 10 de novembre, Turisme Comunitat Valenciana serà present de forma molt activa en Mediterrània Gastrònoma, fomentant tot el talent que hi ha en les cuines i a les sales d’Alacant, Castelló i València i impulsant la fantàstica oferta gastronòmica amb la qual compta el nostre territori.



La seua presència en el certamen es concretarà sota la seua marca Exquisit Mediterrani en diferents espais en els quals s’oferiran ponències, degustacions o cuina en directe. Al que se sumarà la col·laboració en les diferents campanyes de promoció i publicitat.



“La gastronomia és un eix central de la nostra estratègia de promoció turística perquè destaca la nostra singularitat i ens aporta valor enfront d’altres destins. Al mateix temps, és un element de vertebració territorial i de preservació del nostre paisatge i la nostra identitat, que ens ajuda a atraure mercats diferents durant tot l’any”, ha assegurat Francesc Colomer.



Per la seua part, Carlos Mataix, president del certamen ha destacat que junts és més fàcil visibilitzar la nostra oferta i poder mostrar-la en tota la seua esplendor dins i fora de les nostres fronteres, mentre que Cuchita Lluch, presidenta executiva, ha volgut assenyalar la gran evolució gastronòmica de la Comunitat Valenciana. “Som un destí gastronòmic de primer nivell, tant nacional com internacional”, ha subratllat.



Gràcies al suport de Turisme Comunitat Valenciana, Mediterrània Gastrònoma s’ha posicionat com el millor aparador del sector i s’ha consolidat com la cita més important del Mediterrani per al turisme gastronòmic de qualitat.



L’Exquisit Mediterrani és, a més, la identitat corporativa de la nova Xarxa Gastroturística de la Comunitat Valenciana, de la qual Mediterrània Gastrònoma forma part. Aquesta Xarxa pretén agrupar a tots els agents públics i privats en un sistema de governança col·laborativa per a conservar i promocionar la gastronomia mediterrània autèntica.



Mediterrània Gastrònoma compta amb el suport de Turisme Comunitat Valenciana, de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de les diputacions d’Alacant, Castelló i València i està organitzada per Fira València, amb el suport de les principals associacions sectorials i l’ajuda dels xefs de la Comunitat Valenciana.Teniu alguna traducció millor?