Turisme Comunitat Valenciana supera l’emissió de 30.000 bons a través del programa ‘Viatgem CV’

El secretari autonòmic de Turisme visita Orpesa per a conéixer les noves actuacions en matèria turística que compten amb la col·laboració de la Generalitat



Colomer qualifica la Setmana Santa com a “complicada” i apunta al segon semestre de 2021 per al “ressorgir del turisme, sempre al compàs de la situació sanitària i del ritme de vacunació”

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha anunciat “hem emés hui 1.000 nous bons del programa ‘Viatgem CV’, i ja hem superat els 30.000 bons emesos des de la posada en marxa d’aquest programa”.

Colomer ha incidit en què el programa del bo viatge ‘Viatgem CV’ “ho activem per a estimular la demanda, coincidint a més en un moment en què la demanda internacional està molt complicada i el turisme nacional és inexistent pels tancaments perimetrals”, per això ha ressaltat que “a través d’aquest bo viatge impulsem el turisme entre els propis residents de la Comunitat, que està funcionant raonablement bé i té vocació de perdurar en 2022”.

Respecte a l’ocupació en la Setmana Santa en la Comunitat Valenciana, Colomer ha explicat que “està emmarcada en la valoració que tenim del primer semestre d’enguany, que és d’uns mesos de molta complicació per al sector turístic”, no obstant això, ha assenyalat que “la part positiva que hem observat aquests dies és que la gent, a la mínima que té l’oportunitat, mostra la ganes de viatjar”.

Respecte a les xifres, Colomer ha assenyalat que, segons les previsions de Turisme, “l’ocupació a l’interior de la Comunitat se situa en un 60% d’ocupació, mentre que en el litoral, amb una obertura del 30% o 40% de l’oferta hotelera, tenim un pronòstic d’un 50% per a aquesta Setmana Santa”.

Colomer ha recordat que “estem en un any molt complicat, hem passat un primer semestre, on s’inclou la Pasqua, molt complicat”, i ha apuntat al segon semestre de 2021 per al “ressorgir del turisme, sempre al compàs de la situació sanitària i del ritme de vacunació”.

Així mateix, el titular de Turisme ha incidit en què “el món post COVID necessitarà el turisme com una escapatòria i una teràpia col·lectiva per a superar el desastre que vivim”.

Visita a Orpesa

Francesc Colomer ha visitat Orpesa, on ha mantingut una trobada amb l’alcaldessa, María Jiménez, per a conéixer les noves actuacions que l’Ajuntament ha impulsat en matèria turística i que compten amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana.

Colomer ha començat la visita a la localitat d’Oropesa en la Tourist Info de la Platja de la Petxina, acompanyat per l’alcaldessa de la localitat, i ha recorregut el passeig marítim fins a arribar a l’altura del nou gronxador de bamboo instal·lat en l’aigua i pioner a Espanya i en la Comunitat Valenciana.

María Jiménez ha agraït la visita de Colomer i ha ressaltat que “som el primer municipi costaner que instal·la un gronxador en la mar, i en aquesta època actual de les xarxes socials, aquesta instal·lació és una campanya d’imatge i de màrqueting per a vendre el nostre municipi turístic”.

Per part seua, Francesc Colomer ha agraït l’esforç d’Oropesa “per ser hospitalària i sorprendre cada any al turista que ve de fora” i ha destacat que “en el món de les xarxes socials aquesta idea del gronxador d’Oropesa ve a sumar”.

A més, ha destacat “el treball de l’Ajuntament d’Oropesa per a ser una Destinació Turística Intel·ligent, trobant-se ja en la fase 3 del protocol”. En aquest sentit, Colomer ha explicat la importància d’impulsar la intel·ligència turística en els destins, ja que “cada dia el turista és més tecnològic i pren decisions abans, durant i després de l’experiència turística a través d’un dispositiu electrònic”.

Colomer també ha celebrat “l’avanç d’Oropesa per a ser reconeguda com a municipi turístic dins del nou Decret de l’Estatut del Municipi Turístic de la Comunitat Valenciana, que per primera vegada no sols es fixa en criteris quantitatius de nombre de turistes i allotjaments, sinó que també es fixa en altres criteris proactius d’estratègia turística d’un òrgan de governança juntament amb el sector”.

El responsable de Turisme ha explicat que entre aquests criteris es troben els plans d’hospitalitat, els plans de formació de capital humà, la lluita contra l’intrusisme i la competència deslleial, la intel·ligència turística, la sostenibilitat turística a més de la subscripció del Codi Ètic del turisme valencià.