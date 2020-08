Turisme confia a mantindre una ocupació del 50% durant el mes d’agost gràcies al turisme nacional

Connect on Linked in

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha incidit en què aquest és “un any de resistència”, en el qual “treballem per a mantindre la nostra imatge com a destí segur i de referència en mercats nacionals i internacionals”



Turisme ha signat aquest dimecres tres convenis de col·laboració amb els ajuntaments d’Alcalà de Xivert, Tírig i Morella

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, s’ha referit aquest dimecres a les dades d’ocupació de juliol i a les previsions per al mes d’agost assegurant que “confiem a mantindre unes xifres entorn del 50% gràcies al turisme nacional”.

En aquest sentit, ha apuntat que “la demanda nacional serà clau enguany, ja que la proximitat, la llibertat de moviments i la confiança estan repercutint en un major nombre de viatges interns”, al mateix temps que ha assenyalat que “la reactivació dels mercats internacionals continua depenent de la continuïtat de les rutes aèries i de les decisions preses per cada país respecte a les condicions de mobilitat dels seus ciutadans”.

Així, ha apuntat que aquesta tendència ja s’ha observat el mes de juliol, on els hotels de costa han aconseguit una mitjana d’ocupació del 41%, tenint en compte que els establiments han anat obrint de manera progressiva al llarg del mes.

De la mateixa manera, els establiments d’interior han rebut una ocupació una mica superior al 43%. els càmpings un 50% i els apartaments s’han mogut en una mitjana del 46%.

Respecte a les previsions d’agost, i tenint en compte que la conjuntura en la nova normalitat després de la COVID-19 deixa les xifres a costa de les reserves d’última hora, es mouen igualment al voltant del 50%. Segons Colomer, davant aquestes dades, “confiem que les xifres finals seran superiors a les esperades en aquests moments, encara que tot dependrà de l’evolució de la situació sanitària”.

Per això, ha destacat que aquest és “un any de resistència”, en el qual “treballem per a mantindre la nostra imatge com a destí segur i de referència en mercats nacionals i internacionals” i ha posat en valor “la gran faena realitzada pel sector per a adaptar-se als protocols de seguretat sanitària i higiene que ens permeten continuar mostrant la nostra millor versió al visitant”.

Signatura de convenis

Francesc Colomer, ha dut a terme aquest dimecres la signatura de tres convenis de col·laboració amb els ajuntaments d’Alcalà de Xivert, Morella i Tirig.

Així, amb l’alcalde Alcalà de Xivert, Francisco Juan Mars, ha signat el compromís de Turisme Comunitat Valenciana de contribuir amb 30.000 euros en l’adequació de dues aules de l’Edifici Cesal d’Alcossebre com a extensió del CdT de Castelló. D’aquesta manera, aquest centre podrà impartir formació en turisme i, de manera específica, en cuina.

D’altra banda, i al costat de l’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, Colomer ha signat un conveni de col·laboració per import màxim de 120.000 euros per al manteniment, conservació i gestió dels immobles i instal·lacions del complex Fàbrica de Giner, adscrits a Turisme Comunitat Valenciana.

Finalment, l’ajuntament de Tírig, després de la signatura amb el seu alcalde, Juan José Carreres, disposarà de 50.000 euros per a l’adequació i posada en valor del ‘Parc de la Raboseta’ com a recurs turístic. Així, es preveuen actuacions com la instal·lació de zones de pícnic, barbacoa o jocs recreatius, així com punts d’aigua potable, il·luminació o adequació del paviment per a poder millorar les condicions de l’entorn.