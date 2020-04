Turisme CV reforça el seu contingut informatiu adaptat a l’actual situació provocada per la COVID- 19

Print This Post

Colomer destaca que “estem oferint informació oficial i útil perquè el sector puga planificar l’estratègia turística davant la nova situació”



Tota la informació està a la disposició de tot el sector turístic i de tota la ciutadania en el magazine de Turisme Comunitat Valenciana

Turisme Comunitat Valenciana ha reforçat el seu contingut informatiu readaptat a l’actual situació de crisi en el sector turístic provocada per la pandèmia de la COVID- 19.

En aquest sentit, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha recordat que “des que el Govern central decretara l’estat d’alarma, en Turisme CV treballem per a planificar l’estratègia post COVID-19 i hem de tindre en compte diversos factors com l’impacte del coronavirus en el sector turístic i en els mercats”.

Per a això, des de Turisme Comunitat Valenciana es realitzen diferents informes, basats en les fonts estadístiques oficials, que s’han posat a la disposició del sector turístic i de la ciutadania, ja que estan disponibles en el magazine de Turisme Comunitat Valenciana (consultar ací).

Fins al moment, s’han publicat tres informes exclusius elaborats per Turisme: ‘Impacte COVID-19 sobre el sector turístic de la Comunitat Valenciana’, ‘Què fem ara per a viatjar demà?. Estratègia davant la crisi sanitària de la COVID-19’ i ‘Impacte COVID-19 sobre el turisme internacional’.

El primer mostra que les dades recopilades fins hui i les tendències detectades des de l’inici de la crisi sanitària, que conclouen que l’esforç promocional del turisme de la Comunitat ha de centrar-se en el mercat intern i nacional (consultar ací).

El segon analitza els eixos de treball i l’estratègia que s’està impulsant des de Turisme per a pal·liar la crisi provocada per la COVID-19: coordinació, informació, formació, comunicació, així com l’anticipació i planificació (consultar ací).

L’últim informe desglossa la situació de COVID-19 en el món, la situació a Espanya, l’impacte en l’economia espanyola i en la mobilitat aèria, a més de realitzar una anàlisi dels mercats internacionals emissors per a la Comunitat Valenciana (mercat britànic, francés, alemany, Països Baixos, belga, italià, rus, o xinés). A més, desglossa els reptes i l’estratègia de Turisme per mercats durant aquest període de crisi (consultar ací).

Francesc Colomer ha recordat que “continuem treballant al costat de destinacions i empreses a través dels seus canals ‘online’ oferint informació, ajuda i formació, amb l’objectiu d’oferir tot el suport necessari al sector turístic davant els efectes que està provocant aquesta pandèmia en paralitzar l’activitat turística” i que “la nostra comesa és treballar al servei del sector per a intentar tornar amb més força una vegada se supere la pandèmia”.