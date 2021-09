Turisme destaca el retorn d’imatge de marca que suposa l’Any Berlanga i la gala dels Goya

Connect on Linked in

García afirma que la celebració dels Premis Goya és una oportunitat tant per a la projecció de la ciutat com per al sector l’audiovisual

La celebració del centenari del naixement del cineasta valencià Luis García Berlanga, coincidint amb la celebració com a acte cim d’este centenari, de la gala de lliurament dels premis Goya a València, convertix este període en un any de oportunitats, tant per a la ciutat de València com per al seu sector cultural, especialment l’audiovisual. Hui s’ha celebrat la reunió de la comissió interadministrativa dels Premis Goya, en la qual ha participat la Comissionada de l’Any Berlanga, Teresa Cebrián, qui ha sigut presentada pels regidors d’Hisenda, Borja Sanjuán, i Turisme, Emiliano García.

“Impulsada per la Vicealcaldessa, Sandra Gómez, la celebració dels Goya a la nostra ciutat, reforçarà la labor realitzada per la VLC Film Office, produirà sinergies amb altres fites per a la indústria cultural valenciana com la capitalitat mundial del disseny i suposarà un element potenciador de la indústria de l’audiovisual valencià” ha explicat el regidor de Turisme Emiliano García, qui ha afirmat que “La celebració dels Premis Goya a València es traduix en una doble oportunitat, tant per a la ciutat i la seua projecció a l’exterior com a localització perfecta per a acollir esdeveniments de caràcter cultural com per al sector cultural, especialment l’audiovisual, al qual es prestarà especial atenció”.

La celebració d’esta mena d’esdeveniments té una important repercussió socioeconòmica sobre el territori on se celebren. El regidor de Turisme ha subratllat: “Els Premis Goya gaudixen d’una extraordinària cobertura mediàtica, la qual cosa suposa un elevadíssim retorn d’imatge de marca de la ciutat de València. Esta dimensió promocional genera un gran valor afegit a la marca i incidix directament en la generació de visitants i turisme cultural i d’un altre tipus, com a element de dinamització econòmica”.

Els actes de celebració entorn de la figura de Luis García Berlanga, serviran, a més, per a divulgar l’obra del cineasta i aproximar la seua figura a la societat valenciana, sense oblidar a les generacions més joves. “Per a tot això”, apunta García, “s’està treballant en una bateria d’accions que es presentaran pròximament i que inclouran, entre altres, un esdeveniment dirigit a la indústria audiovisual”. Esta proposta es treballarà de manera coordinada amb l’Acadèmia del Cinema Espanyol i inclourà una sèrie d’activitats paral·leles per a festejar el lliurament dels premis Goya a València.

“Podem avançar que el 6 d’octubre, dia del Cinema Espanyol, es rendirà homenatge al cineasta mitjançant la col·locació d’una placa a la seva casa natalícia”, ha explicat el regidor de Turisme, “a més, s’ha elevat una proposta per part de la comissió interadministrativa perquè el passeig que envolta l’Hemisfèric (retratat per al cinema en el rodatge de París-Tombuctú) porte el nom del cineasta”.