Turisme destaca el valor actual del producte de salut i benestar per a combatre el desgast físic i mental per la COVID

El secretari autonòmic de Turisme ha inaugurat l’I Congrés Internacional de Turisme i Benestar de la Costa Blanca



Francesc Colomer ressalta que “una marca turística ha de reinventar-se constantment incorporant conceptes a l’alça, com el turisme de salut”

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha manifestat que “el món post-COVID exaltarà la vida, el temps, la salut i el benestar, i el turisme de salut és la resposta per a combatre el desgast mental per la COVID-19”.

Així s’ha pronunciat Francesc Colomer durant la inauguració de l’I Congrés Internacional de Turisme i Benestar de la Costa Blanca, on ha participat al costat de l’alcalde de L’Alfàs del Pi, Vicente Arques; el president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón; la rectora de la Universitat d’Alacant, Amparo Navarro; l’alcalde de l’Ajuntament de Benidorm, Antonio Pérez, i el director del IUIT de la Universitat d’Alacant, José Luís Gascó.

Colomer ha assenyalat que “el turisme de salut és un repte important en aquests moments”, al mateix temps que ha ressaltat que “una marca turística ha de reinventar-se constantment, incorporant també aquest concepte a l’alça”.

En aquest sentit, ha recalcat que per a aconseguir un bon posicionament nacional i internacional “està la professionalització, la cerca de rendibilitat, els valors, però també el turisme de salut, com bé han sabut veure des de la Costa Blanca” i que “en aquesta refundació de l’esperança, el turisme ressorgirà, i el turisme de salut el farà especialment perquè tindrà més sentit que mai dins d’un viatge guaridor i renovador”.

Impulsar el turisme de salut

El director general de Turisme, Herick Campos, ha iniciat la ronda de ponències de l’I Congrés Internacional de Turisme i Benestar de la Costa Blanca, amb la seua intervenció sobre ‘El turisme de salut en la Comunitat Valenciana’.

Herick Campos ha anunciat que “des de Turisme crearem un grup de treball amb destinacions i empreses per a impulsar específicament el turisme de salut”, i ha recalcat que “els fons Next Generation EU també són una oportunitat per a aquest producte”.

A més, Campos ha assenyalat que “des de la Generalitat incrementarem la promoció específica d’aquest producte turístic” i que “estem treballant també en la connexió del turisme de salut amb altres productes turístics i com a complement de destins”.