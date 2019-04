Turisme estima que l’ocupació per Setmana Santa superarà el 78%.

Print This Post

Milloren els nivells de reserves i la previsió d’ocupació en hotels i cases rurals.

Segons l’avanç de resultats de l’Enquesta d’Ocupació Turística que realitza periòdicament Turespaña, la previsió d’ocupació per a Setmana Santa a Espanya superarà el 78%. Destaquen tant el nivell de reserves en hotels (75%, enfront del 69’2% de 2018) com la previsió d’ocupació (83’5%, enfront del 78’9% final de 2018).

Les reserves d’allotjament en cases rurals són del 74%, amb previsió d’ocupació del 80%, xifres similars a 2018. Per a la ministra Reyes Maroto, “les dades són molt positives, ja que l’ocupació puja en tots els segments i destinacions, la qual cosa reforça el paper del turisme com a palanca per a un creixement sostenible i inclusiu, i confirma la bona situació del sector turístic espanyol”.

El turisme de costa presenta un 79% de reserves (71% en 2018) amb previsió d’ocupació del 88% (82% en 2018). Quant al turisme d’interior també mostra nivells superiors als de 2018, amb reserves del 67% (62% en 2018) i una previsió del 79% (76% en 2018).

Totes les Comunitats Autònomes presenten millors xifres que en 2018, segons l’enquesta d’OCUPATUR. Lidera Andalusia, amb un 81% de reserves i un 88% de previsió d’ocupació, seguida de Canàries (79% de reserves i 84% de previsió d’ocupació) i Comunitat Valenciana (78% de reserves. Balears presenta un 77% de reserves i un 82% de previsió d’ocupació.

Entre les ciutats amb millor previsió d’ocupació per a Setmana Santa destaquen Màlaga (93%), Granada (92%), Sevilla (90%) i Bilbao (90%). A Madrid es preveu aconseguir el 73% d’ocupació.

Es tracta de la primera onada de l’enquesta, en la qual es pregunta per reserves i previsió d’ocupació. La segona onada tindrà lloc la setmana vinent, i informarà sobre el nivell d’ocupació real. S’ha enquestat a un total de 2.544 establiments: 2.188 hotels, 278 cases rurals i 78 allotjaments situats en zones d’esquí.