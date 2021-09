Turisme GVA i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana presenten la campanya “Músics amb D.O.”

Connect on Linked in

La campanya busca localitzar a tots els músics valencians que actuen com a ambaixadors de la cultura valenciana fóra del nostre territori

En la Alqueria Julià – Casa de la Música s’ha presentat el mapa interactiu que centra la campanya

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), al costat de Turisme Comunitat Valenciana, han presentat hui la campanya “Músics amb Denominació d’Origen”, amb la qual es proposen localitzar a tot el talent que des de la Comunitat Valenciana i des de les societats musicals exporten a la resta d’Espanya, Europa i en el món sencer.

Aquesta campanya s’emmarca dins del projecte ‘Comunitat Valenciana, Terra de Música’, de Turisme Comunitat Valenciana i FSMCV, que pretén convertir el patrimoni de les societats musicals en un impuls cultural i turístic per a ajudar a reforçar la imatge de la Comunitat Valenciana com a destí segur en temps de Covid-19, al mateix temps que afavoreix la seua imatge com un punt turístic sostenible i reforça l’hospitalitat com a valor competitiu i diferencial d’aquest territori

Durant l’acte s’ha presentat aquesta fase inicial del projecte, consistent en un mapa interactiu, allotjat en la web de FSMCV (www.fsmcv.org). Amb aquesta eina en continu desenvolupament, la Federació pretén localitzar i visibilitzar a aqueixos milers de ‘Músics amb Denominació d’Origen’, identificant-los amb les seues dades personals, currículum, biografia, societat musical a la qual pertanyen, així com material audiovisual.

Ambaixadors culturals de la Comunitat Valenciana

La presidenta de la FSMCV, Daniela González, ha explicat que “en l’àmbit nacional i internacional, és indubtable que som reconeguts com a “terra de música” per excel·lència. Els músics valencians són presents en les millors formacions de tot el món i són sinònim de qualitat, exercint d’autèntics “ambaixadors culturals” de la Comunitat fora de les nostres fronteres. Per això, el projecte Músics amb D.O. pretén posar en valor aquesta terra com a pedrera de músics de primer nivell i visibilitzar tot aqueix talent que exportem des de la Comunitat a la resta del món”.

Així mateix, Daniela González ha recordat que “gràcies a aquestes accions conjuntes amb Turisme, podem promocionar i difondre la Comunitat com a referent d’un moviment artístic, social i educatiu únic en el món que són les nostres societats musicals”.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha destacat la importància d’aquest projecte, ja que “els millors ambaixadors poden ser els músics allà on estiguen”.

Així mateix, Colomer ha recordat l’aposta de Turisme per impulsar la música com a producte turístic, “un repte que ens plantegem en 2018” perquè “la música forma part de la millor versió de la realitat de la Comunitat Valenciana”, al mateix temps que ha incidit en què “la música és un element de diferenciació i de desestacionalització i en aquest món global qui no és diferent, no és ningú”.

Col·laboració entre la FSMCV i Turisme Comunitat Valenciana

La col·laboració entre la FSMCV i Turisme Comunitat Valenciana per a difondre la música popular valenciana com a valor turístic de la Comunitat, va començar en 2017 a través d’un conveni que ha permés, entre altres aspectes, realitzar en 2018 la primera gira internacional de la Jove Banda Simfònica de la FSMCV. A més, les societats musicals també han sigut incloses sota la marca ‘Mediterranew Musix’, posada en marxa per la Turisme Comunitat Valenciana per a la promoció de les activitats musicals en la Comunitat. Al costat d’això, la FSMCV ha participat al costat de Turisme Comunitat Valenciana en trobades internacionals com FITUR (Madrid) o The Midwest Clinic a Chicago, una de les fires de música més importants del món, per a donar a conéixer i promocionar la riquesa de les societats musicals de la Comunitat.

Sobre la FSMCV

La FSMCV és una entitat sense ànim de lucre integrada actualment per 550 societats musicals de tota la Comunitat Valenciana, amb les seues respectives escoles de música, que reuneixen 43.000 músics, 60.000 alumnes i més de 200.000 socis. Aquest entorn associatiu disposa en les seues estructures de recursos humans, artístics i materials que la FSMCV pretén potenciar i difondre, com a mostra del ric patrimoni musical que atresora el nostre territori, derivat d’un moviment artístic, educatiu i social considerat únic en el món.