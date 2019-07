Print This Post

Turisme i Fevitur presenten en Invat·tur la nova campanya “Welldone, Welcome”



El secretari autonòmic de Turisme destaca que “l’aliança entre Turisme i Fevitur ens permet avançar de manera més potent en la lluita contra l’intrusisme”

Aquesta iniciativa es desenvolupa gràcies a l’ordre d’ajudes de Turisme per a “sensibilització, conscienciació i lluita contra l’intrusisme”

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha presentat en Invat·tur, juntament amb la directora de la Federació Espanyola d’Associacions d’Habitatges i Apartaments Turístics (Fevitur), Patricia Valenzuela, la campanya “Welldone, Welcome” per a la regulació dels habitatges turístics.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha ressaltat que “l’experiència de la campanya que vam llançar l’any passat amb Fevitur va ser magnífica i, per això, enguany tornem a posar en valor i en positiu de la importància de l’elecció de triar un habitatge reglat”.

El responsable de Turisme ha mostrat la seua satisfacció davant la proposta d’entitats com Fevitur que “amb campanyes com aquesta ens ajuden a reforçar a tots aquells que treballen dins dels paràmetres marcats per la llei i que contribueixen a donar una imatge de la nostra destinació positiva”.

Així mateix, ha ressaltat que “l’aliança entre Turisme i Fevitur, un ecosistema públic-privat que ens permet avançar de manera més potent en la lluita contra l’intrusisme”.

Per part seua, la directora de Fevitur, Patricia Valenzuela, ha explicat que, per a la nova campanya Fevitur ha mantingut la filosofia de ‘Belegalmyfriend’ però introduint l’eslògan ‘Welldone, Welcome’, amb el qual s’intenta resumir que “les coses ben fetes, haurien de ser benvingudes; perquè els Habitatges Turístics volen formar part de l’ecosistema de Turisme Sostenible i Responsable, en la Comunitat i en la resta d’Espanya”.

Aquesta campanya se suma a la iniciativa que totes dues institucions van posar en marxa l’any passat amb l’eslògan ‘Belegalmyfriend’, a través d’una nova ordre d’ajudes de Turisme Comunitat Valenciana, dins de la línia específica de la Generalitat per a la “sensibilització, conscienciació i lluita contra l’intrusisme en l’oferta d’allotjament turístic de la Comunitat Valenciana”.

Turisme Comunitat Valenciana ha concedit una ajuda per un total de 104.175 euros a Fevitur per a la realització d’aquesta campanya, que suposa prop del 50% del total de les ajudes destinades al programa de lluita contra l’intrusisme en l’oferta d’allotjament turístic de la Comunitat Valenciana.

L’estratègia de comunicació i màrqueting serà similar a la de la primera campanya i inclou el disseny dels suports gràfics i audiovisuals necessaris per a la difusió genèrica de la campanya i la seua promoció en mitjans de comunicació, xarxes socials, en la pròpia web de belegalmyfriend.

A més, inclou tres actes en cadascuna de les províncies de la Comunitat, així com la presentació en el pròxim Congrés Nacional VUT, que se celebrarà a Màlaga, en la World Travel Market de Londres, i en l’Assemblea Europea d’Associacions VUT, que se celebra a Barcelona.