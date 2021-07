Turisme i Hosbec fan extensiu el programa d’hotels refugi a tots els establiments reglats de la Comunitat Valenciana

Print This Post

El programa té com a objectiu donar seguretat a les persones visitants, així com oferir-los cobertura durant la seua estada en el destí

Els i les turistes contagiats per COVID-19 hauran d’aïllar-se durant 10 dies en l’allotjament reglat on s’allotgen

Turisme Comunitat Valenciana i l’Associació empresarial hotelera i turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec), han posat en marxa el programa ‘Hospitality Tourism’ amb la finalitat d’atendre turistes allotjats en la Comunitat Valenciana que hagen de guardar quarantena per COVID-19.

Així, a través d’aquest programa es facilita als i les turistes que es contagien en la Comunitat Valenciana una estada segura i amb totes les garanties durant els 10 dies de duració de la quarantena.

En aqueix sentit, aquesta manaña s’ha celebrat una reunió per a presentar un nou plantejament del programa ‘Hospitality Tourism’, ja que les circumstàncies canviants de la situació sanitària i de la demanda turística han condicionat canvis en aquest programa per a facilitar l’allotjament per tot el territori de la Comunitat Valenciana.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha explicat que “s’ha variat el plantejament degut a les circumstàncies i, en lloc d’establir únicament determinats hotels refugie, s’ha ampliat la iniciativa perquè tot turista afectat puga permanacer aïllat en el seu allotjament”.

D’aquesta manera, ha explicat, “ampliem la xarxa de cobertura i seguretat per al turista a tot el sector d’allotjament reglat”.

Cal assenyalar que aquesta nova instrucció del programa es facilitarà a tots els allotjaments de la Comunitat Valenciana perquè tots tinguen clar el procediment a seguir.

Així, tots els hotels, càmpings, apartaments i establiments d’allotjament turístic de la Comunitat Valenciana es converteixen en hotels refugie per als seus clients allotjats. A més, es disposarà d’una xicoteta capacitat addicional com a hotel refugie per a atendre emergències aeroportuàries i que cap turista que puga haver-se contagiat quede desemparat.

Durant la reunió, el director general de Turisme, Herick Campos, ha destacat “la coordinació tant amb Salut Pública com amb Hosbec, ja que a través del conveni subscrit amb Turisme és possible realitzar aquesta acció”, i ha afegit que “això permet agilitar el funcionament d’aquest servei que s’ofereix als turistes de la Comunitat Valenciana”.

Per part seua, la secretària general de Hosbec, Nuria Montes, ha explicat tot el procediment a seguir i ha aclarit els dubtes dels assistents a la sessió ‘en línia’.

Programa ‘Hospitality Tourism’

El Programa cobreix el trasllat a l’hotel refugie, en cas de ser necessari, i l’allotjament en règim de pensió completa. Serà la Conselleria de Sanitat qui determine, en tot cas, la duració màxima, prevista entre 10 o 15 dies.

El programa ‘Hospitality Tourism’ no atendrà peticions directes dels turistes afectats, sinó que les sol·licituds hauran d’arribar a través dels aeroports, de l’allotjament concret en què es troba cada turista afectat o de la Conselleria de Sanitat Universal.

Així, cada turista haurà de facilitar la reserva realitzada prèviament al diagnòstic de COVID-19 en un allotjament reglat, així com la prova positiva realitzada per Sanitat.

Aquest programa també comptarà amb hotels refugie, que seran confidencials en tot moment, i que només s’utilitzaran per a aquest fi per a aquells turistes que no puguen romandre en el seu allotjament.

En qualsevol cas, els i les turistes contagiats per COVID-19 hauran d’aïllar-se sota la seua responsabilitat, ja que cap establiment pot retindre a cap client.

De la mateixa manera, els usuaris i usuàries d’aquest programa no podrà compartir habitació amb persones no confirmades de contagi, excepte menors o dependents, i les persones que compartisquen allotjament també romandran aïllades. A més, les visites quedaran limitades a les essencials en matèria de vigilància sanitària.

No estaran coberts els trasllats que puga requerir el turista durant el seu aïllament ni una vegada finalitzat; tampoc les proves diagnòstiques o despeses mèdiques derivades, ni la consumició, despeses de bugaderia o qualsevol altre servei extraordinari.

Tots els allotjaments han de comptar amb unitats suficients per a fer aïllaments dels clients positius en zones amb ventilació natural, equipades amb televisió, Internet i telèfon, a més de recursos d’higiene adequats, sistema de climatització individualitzat i frigorífic o minibar.

El programa ‘Hospitaliy Tourism’ aporta cobertura del 15 de juliol al 15 de setembre, encara que existeix la possibilitat de pròrroga

Passos per a l’acceptació de turistes en el programa

Els allotjaments reglats de la Comunitat Valenciana, a partir d’ara, hauran de seguir quatre passos per a la inclusió en el programa ‘Hospitality Tourism’ dels turistes allotjats que hagen de guardar quarantena.

1. Comunicació del cas a través de la identificació del turista, la realització d’una prova diagnòstica positiva, la reserva de l’allotjament realitzada prèvia a la prova i el bitllet d’avió o targeta d’embarcament.

2. Verificació i acceptació del turista. Se signarà un document d’acceptació del trasllat signat pel turista.

3. Trasllat i allotjament. Acord amb entitats del taxi per a realitzar els trasllats als allotjaments designats

4. Comunicació a les autoritats sanitàries per al seguiment i avaluació del cas.