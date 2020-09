Turisme inicia aquest dissabte la celebració del Dia Mundial del Turisme amb l’emissió del debat ‘Turisme i desenvolupament rural en temps de COVID’

Print This Post

Francesc Colomer recorda que el Dia Mundial del Turisme “és un dia de reivindicació de tots els que treballen en el sector”

Turisme Comunitat Valenciana inicia aquest dissabte la celebració del Dia Mundial del Turisme amb l’emissió del debat ‘Turisme i desenvolupament rural en temps de COVID’ a través del seu canal de YouTube.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha recordat que aquest diumenge se celebra el Dia Mundial del Turisme 2020 i ha posat l’accent que “la pandèmia provocada per la COVID-19 està provocant greus efectes en tots els sectors, però especialment en el turisme” pel que ha recalcat la necessitat, “hui més que mai”, de fer costat al sector “que més està patint aquesta pandèmia, el turisme”.

El Dia Mundial del Turisme 2020 se celebra aquest diumenge sota el lema ‘Turisme i desenvolupament rural’. Colomer ha explicat que “des de la Generalitat estem treballant contra la despoblació de les zones rurals”, i ha apuntat que “el turisme, pot ser una solució, segons l’Organització Mundial del Turisme”.

Amb l’objectiu de debatre reptes i proposar diverses mesures, Turisme Comunitat Valenciana ha organitzat un programa especial que emetrà aquesta nit a les 22.00 hores a través del seu canal de YouTube (consultar ací).

El programa mostrarà el diàleg obert entre diferents agents implicats en el turisme i el desenvolupament rural de la Comunitat.

El director general de Turisme, Herick Campos realitzarà la presentació d’aquest debat, que comptarà també amb la intervenció del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer.

En el debat, que estarà moderat pel director d’Intel·ligència Turística de Turisme CV, Mario Villar, participaran diferents professionals del turisme rural de la Comunitat Valenciana com Nacho Vila, informador Tourist Info d’Anna, a la Canal de Navarrés, València; Fernando Falomir, president de CV Activa, associació d’empreses de turisme actiu de la Comunitat Valenciana; i Beatriz Catalá, propietària de la casa rural La Llar de l’Aitana, a Alcoleja, a la comarca del Comtat.

Reconeixement al sector turístic

Colomer ha volgut aprofitar la celebració del Dia Mundial del Turisme 2020 per a posar en valor i “reivindicar l’esforç col·lectiu que el sector turístic ha realitzat durant els últims mesos per a adaptar-se als protocols sanitaris corresponents i mantindre la imatge de la Comunitat Valenciana com a destí segur”.

Per això, ha incidit en què “hem de recordar que el nostre destí està preparat per a acollir als visitants que vulguen continuar gaudint del nostre entorn i de la gran oferta d’experiències que aquesta comunitat ofereix”.

Finalment, ha remarcat que “enguany, més que mai, el turisme ha d’ocupar la posició que li correspon com a motor econòmic i dinamitzador fonamental, que ha de tindre el seu reflex en les decisions i inversions de les diferents administracions”.