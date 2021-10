Turisme presenta un cartell de Toni Espinar com a la nova imatge per a promocionar la ciutat d’Alzira

Connect on Linked in

La Regidoria de Turisme compta amb una nova imatge per a promocionar el potencial patrimonial d’Alzira, entre altres llocs en les fires en les que estiga present com: la Fira de les Comarques, la Fira de la Comunitat Valenciana o FITUR.

El cartell ha sigut realitzat per el pintor, restaurador i muralista alzireny, Toni Espinar i esta compost per imatges representatives en blanc i negre de la ciutat d’Alzira rodejant el nom de la ciutat escrit en diversos colors.

«Hem dipositat tota la confiança en Espinar per a la realització del cartell per ser un artista de la nostra ciutat i el resultat és magnífic ja que reflectix de manera clara tota l’essència monumental i festiva d’Alzira. El cartell es podrà veure per primera vegada este cap de setmana en la Fira de la Comunitat Valenciana», segons la regidora de les àrees de Turisme i Patrimoni, Isabel Aguilar.

En el cartell podem trobar la façana barroca de l’església de Santa Caterina, l’ermita de la Verge del Lluch, el monestir de Santa Maria de la Murta amb la torre dels Coloms i la bassa, les muralles àrabs, el centenari pont de ferro, el pati porticat de la Casa de la Cultura, a més d’un confrare, un ninot de falla, el moros i cristians i unes taronges com element indissociable d’Alzira.

«Amb una simple mirada al cartell qui no conega la nostra ciutat tindrà una ràpida referència d’allò que podem oferir tant en patrimoni com en el terreny festiu amb la declaració de les Falles i la Tamborada com a Patrimonis Culturals Immaterials de la Humanitat per la UNESCO; la Setmana Santa com a Festa d’Interés Turístic Nacional; i els Moros i Cristians com a Festa d’Interés Turístic Comarcal», ha matisat la regidora.