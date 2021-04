Turisme presenta un ‘Manual per a l’Adaptació de les Destinacions Turístiques al Canvi Climàtic’ amb recomanacions pràctiques per al sector turístic

Print This Post

El secretari autonòmic de Turisme ha clausurat la Jornada Tècnica de Invat.tur sobre “La sostenibilitat turística com a vector per a la recuperació: Reptes i Tendències”



Colomer ha explicat que des de Turisme “realitzarem jornades de formació específiques dirigides a destins i a empreses per a donar a conéixer aquest manual”

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha clausurat la Jornada Tècnica de Invat.tur sobre ‘La sostenibilitat turística com a vector per a la recuperació: Reptes i Tendències’, on s’ha presentat el Manual per a l’Adaptació de les Destinacions Turístiques al Canvi Climàtic.

Aquest nou ‘Manual per a l’Adaptació de les Destinacions Turístiques al Canvi Climàtic’, que aquest dimarts ha presentat el partner de Pax Consulting, Pau Pitarch, és un document que aporta reflexions i recomanacions pràctiques a la comunitat turística valenciana, per a un millor acomodament de la governança dels destins enfront dels reptes que plantegen els impactes del canvi climàtic.

El responsable de Turisme, Francesc Colomer ha ressaltat que amb aquesta nova eina, que és una aliança tecnològica, “som més fortes que ahir”, al mateix temps que ha recalcat que “el propi motiu de convocatòria d’aquesta jornada ja resumeix els nostres objectius fonamentals que aspiren a ser identitaris, i això si que serà un avantatge competitiu”.

Durant la clausura, ha explicat que des de Turisme, “hem impulsat fa temps, des del consens i des de la voluntat de compartir neurones, visió, missió i objectius”, i ha recordat que “amb el Llibre blanc que il·lustra una nova estratègia turística, va començar tot” i “el nostre patrimoni va seguir amb el Codi Ètic, la primera regió del món que adapta en la seua llei el Codi Ètic Mundial de Turisme”, al mateix temps que ha recalcat que “la pandèmia del canvi climàtic és el següent repte comú i global”.

A més, Colomer ha destacat que “la tecnologia o ens porta una distopia històrica, o ens porta a una regeneració de la societat, i jo aposte per això últim”, i ha confiat en la tecnologia aplicada “per a coordinar-nos i no balafiar res, com hem fet amb el SICTED, amb l’amb el model de recomanacions d’alineació amb els ODS, i amb la xarxa DTI”.

En aquesta jornada, ha participat també com a ponent el director general de Turisme, Herick Campos, qui ha analitzat les accions del Pla Recuperatur CV enfront de la crisi provocada per la COVID-19 i les noves oportunitats que obrin els nous fons europeus per a la sostenibilitat turística.

Per a Campos, “l’important és que tota la cadena de valor siga conscient de la sostenibilitat o no serem destinació turística sostenible i no serem destí de primer ordre”.

Manual per a l’Adaptació de les Destinacions Turístiques al Canvi Climàtic

El Manual per a l’Adaptació de les Destinacions Turístiques al Canvi Climàtic és un document que aporta reflexions i recomanacions pràctiques a la comunitat turística valenciana, per a un millor acomodament de la governança dels destins enfront dels reptes que plantegen els impactes del canvi climàtic que s’estan succeint a escala local i global.

L’objectiu principal del manual és servir d’eina de guia i ajuda que facilite la comprensió sobre la realitat i l’efecte del canvi climàtic, així com també la relació d’aquest amb una visió holística de la gestió de les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana.

A més, aquest manual també permet als destins visualitzar les principals actuacions a desenvolupar en el marc de les seues estratègies turístiques per a adaptar la seua evolució a l’efecte del canvi climàtic, i amb això mitigar l’impacte d’aquest.

El document recull diferents apartats com el canvi climàtic i les implicacions en l’àmbit turístic; les destinacions turístiques de la Xarxa DTI davant el canvi climàtic; eixos d’actuació de les destinacions turístiques al canvi climàtic.

A més, recull un conjunt de 52 recomanacions ordenades sobre la base dels eixos d’actuació, per a l’adaptació al canvi climàtic. Aquestes recomanacions pretenen guiar, orientar i facilitar a les destinacions turístiques solucions per a la seua posada en marxa.