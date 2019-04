Print This Post

Turisme promociona l’oferta turística de la Comunitat en la fira de connectivitat aèria “Routes Europe” a Hannover

Turisme Comunitat Valenciana participa en el certamen de connectivitat aèria ‘Routes Europe 2019’, que se celebra a Hannover, a fi d’entaular contactes de cara a l’obertura de noves rutes i captació de vols cap a la Comunitat Valenciana.

‘Routes Europe 2019’ és el major esdeveniment de la indústria aeroportuària europea, que comptarà amb l’assistència de 100 aerolínies, 300 aeroports, 50 autoritats turístiques i més de 1.200 delegats.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha ressaltat que “en aquest certamen s’afavoreix el contacte entre aeroports i aerolínies per al llançament de noves rutes aèries, tema de gran interés per a la Comunitat Valenciana”.

Així mateix, ha assenyalat que “Turisme Comunitat Valenciana ha participat en aquest certamen on ha mantingut diverses reunions amb l’objectiu d’explorar les possibilitats de millorar la connectivitat cap a la nostra destinació”.

En aquest certamen se celebren reunions i trobades prèviament concertades i compte, a més, amb nombroses presentacions, seminaris i ‘brífings’, tant per part de l’organització de la fira, com de les companyies aèries assistents, que permeten prendre el pols d’un sector clau per al turisme i l’economia.

Entre les reunions previstes destaquen les que han mantingut amb les aerolínies Brussels Airlines, SAS, Delta Airlines, United Airlines, o Air Transat, a més d’amb els aeroports Finavia-Hèlsinki, Avinor Oslo, Tarbes Lorda Pyrenees, Lilla Ariport, Berlin Branderburg Airport, Bordeaux Airport, Katowice Airport, així com amb l’aeroport de Vitòria i l’empresa gestora de l’aeroport de Embraer Swedavia.

L’aeroport de Castelló exposa en ‘Routes Europe’ els seus avantatges

L’aeroport de Castelló, representat pel director general de Aerocas, Joan Serafí Bernat, també ha participat al costat de Turisme Comunitat Valenciana en ‘Routes Europe’ on ha mantingut diverses reunions bilaterals amb aerolínies i aeroports.

Joan Serafí Bernat ha explicat que aquestes trobades “estan servint per a exposar davant els professionals del sector els avantatges competitius i oportunitats que ofereix l’aeroport de Castelló, amb l’objectiu de promoure possibles acords”.

Així mateix, el responsable de Aerocas està informant en la fira sobre la segona campanya del pla de posicionament de l’aeroport de Castelló en els mercats turístics internacionals, que pretén captar fins a tres noves connexions amb països d’Europa occidental durant un període de tres anys.