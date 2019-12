Turisme reforçarà el posicionament de la Comunitat en mercats nacionals i internacionals amb una inversió de 21,6 milions

Connect on Linked in

Colomer ha destacat que “un dels nostres objectius serà la promoció dels nostres productes experiencials, aquells que ens singularitzen i ens fan únics en un mercat cada vegada més global”

El reforç de les accions de publicitat i màrqueting per a minimitzar possibles impactes del Brexit serà un altre dels factors que determinaran la inversió turística

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha avançat hui alguns dels objectius de Turisme Comunitat Valenciana de cara al pròxim any, que queden reflectits en el desglossament del pressupost per a 2020 que ha aprovat recentment el Consell.

D’aquesta manera, un dels objectius serà reforçar el posicionament de la Comunitat Valenciana en mercats nacionals i internacionals, una aposta en la qual està previst invertir al voltant de 21,6 milions d’euros.

En aquest sentit, Colomer ha destacat que “ens centrarem en la promoció dels nostres productes experiencials, la qual cosa suposa apostar per allò que més ens singularitza i ens fa únics en un mercat cada vegada més global”.

Així, es destinarà un total aproximat de 4,6 milions d’euros per a millorar el posicionament de la marca turística en segments específics, posant en valor que som una destinació oberta tot l’any, inclusiu, tecnològic i accessible.

D’altra banda, i tenint en compte que Turisme Comunitat Valenciana comptarà amb un pressupost total en 2020 d’una mica més de 67 milions d’euros, la qual cosa suposa un 2,98% més que en 2019, el reforç d’accions de publicitat, comunicació i minimització del possible impacte que poguera tindre una aprovació del Brexit suposarà la inversió de quasi 11 milions d’euros.

Així, el secretari autonòmic de Turisme ha apuntat que “el mercat britànic continua sent prioritari per a nosaltres i, malgrat que no hem notat pràcticament cap efecte en l’arribada de turistes ni en la despesa que realitzen, la nostra intenció és desenvolupar un programa específic de promoció turística a Regne Unit dirigida a fidelizar el mercat i a captar altres segments de la demanda”.

De la mateixa manera, tal com ha remarcat Colomer, “en 2020 continuarem treballant en clau de col·laboració amb altres entitats, tant públiques com privades, perquè som conscients que el turisme és una obra coral en la qual tots hem d’aportar per a obtindre els millors resultats”. Per això, el desenvolupament d’accions de màrqueting col·laboratiu amb empreses del sector turístic i amb ajuntaments comptarà amb una inversió de 6 milions d’euros.

“No podem caure en l’estandardització de la nostra oferta turística sinó que hem de continuar en la senda de l’especialització per a diferenciar-nos d’altres destinacions competidors”, ha assenyalat Colomer, qui ha incidit que “hem de treballar al costat de les destinacions i les empreses per a ser capaces de convertir els recursos en productes turístics atractius i diferenciats”.

En aquest sentit, ha posat en valor que la Comunitat Valenciana “compta amb una àmplia diversitat de productes, que van des de la gastronomia, les platges, l’interior, l’oferta esportiva, cultural, patrimonial, de festes o tradicions o de llocs concebuts per a facilitar la celebració de congressos i convencions, per això hem de ser capaces de traslladar al mercat que podem oferir-los allò que estan buscant”.