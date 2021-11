Turisme treballa per a millorar la total accessibilitat de la Ruta del Grial en la seua aposta per un turisme inclusiu

Connect on Linked in

– Francesc Colomer assenyala que “estem realitzant una auditoria per a garantir la total accessibilitat de la Ruta del Grial”

– Turisme ha organitzat, juntament amb especialistes en esports adaptats, un recorregut dels últims 100 quilòmetres de la Ruta del Greal, on esportistes paralímpics comproven l’accessibilitat

Turisme Comunitat Valenciana aposta per impulsar pel turisme accessible, ja que representa una oportunitat fonamental per a consolidar-se com a destí de qualitat, per això està treballant per a millorar la total accessibilitat de la Ruta del Greal.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha assenyalat que “estem realitzant una auditoria per a garantir la total accessibilitat de la Ruta del Greal amb l’objectiu de dur a terme un projecte d’eco-rutes inclusives adaptades”.

Colomer ha explicat que “treballem en aquest programa per a fer rutes inclusives i pretenem que servisca de referència amb la intenció de naturalitzar i fer accessible els itineraris perquè els puga recórrer tota la societat”.

L’objectiu d’aquest projecte és dur a terme un programa d’eco-rutes inclusives adaptades, mitjançant auditories d’accessibilitat. Per això, Turisme ha contractat a Unlimited Wheels (UW) per a dur a terme les auditories.

Unlimited Wheels està format per un equip professional qualificat, amb formació i sobretot molt experimentat i tenen com a missió la integració de les persones amb discapacitat a través de l’esport.

A més, compten amb reconeixements com en 2018 amb el Primer Premi Empren Esport de la Fundació Trinidad Alfonso, i amb el Premi a l’Esportivitat de la Càtedra Divina Pastora, i també compta amb el suport de la Fundació ONCE.

Eco-ruta inclusiva del Camí del Greal

L’auditoria per a comprovar l’accessibilitat de la Ruta del Greal ha començat amb un recorregut on esportistes paralímpics recorren els últims 100 quilòmetres de la Ruta del Greal amb bicicleta, que ha organitzat Turisme juntament amb Unlimited Wheels.

D’aquesta manera, durant quatre dies els esportistes han recorregut set etapes per a comprovar l’accessibilitat de la Ruta del Greal al seu pas pels municipis de la Comunitat Valenciana. A més, en els recorreguts es mostren les sendes i camins, transmetent i compartint les seues històries, aventures i tradicions entorn del Sant Greal.

Aquest recorregut de 100 quilòmetres va començar el passat dia 16 de novembre a Barracas i finalitza a València. Durant aquestes quatre jornades, el grup ha recorregut en bicicletes adaptades 18 municipis a través del Camí del Greal.

L’itinerari es va iniciar el passat dia 16 amb el recorregut entre Barracas i Caudiel (25 quilòmetres ). El dia 17, van recórrer Caudiel, Jérica i Segorbe (30 quilòmetres ); la jornada del 18 van eixir de Segorbe, van visitar Torres Torres, i van arribar a Sagunt (35 quilòmetres ), i aquest divendres recorren Sagunt, passen per Alboraia i arribaran a València al migdia (35kilómetros )