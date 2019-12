UD Alzira – Alboraya un partit sense sorpreses

Print This Post

Alzira i Alboraia van tancar la catorzena jornada en el grup VII de Divisió d’Honor Juvenil en un duel en el qual els locals volen allunyar-se de la zona baixa, a cinc punts del descens a Lliga Nacional, i els visitants estaven obligats a guanyar si no volien veure augmentada el seu desavantatge de set punts respecte a la permanencia

La UD Alzira no passa de l’empat a un davant l’Alboraia *UD i segueix en llocs de descens.

Per contra, els chuferos deambulen per la zona mitjana de la classificació de Divisió d’Honor grup VII en un partit en el que els gols van ser els mateixos per als dos equips en un resultat de 1-1