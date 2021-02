UGT i CCOO es concentren a València per recordar al Govern el compromís de desmuntar la reforma laboral i pujar el SMI

Print This Post

Els sindicats majoritaris convoquen concentracions en 50 ciutats, amb l’objectiu de pressionar al Govern perquè accelere la derogació de la reforma laboral i reprenga la pujada del salari mínim i la derogació de la reforma de pensions de l’any 2013.

Aquest passat dijous 11 de febrer els sindicats majoritaris UGT I CCOO van organitzar concentracions en 50 ciutats sota el lema “Ara sí que toca”, amb l’objectiu de pressionar al Govern perquè accelere la derogació de la reforma laboral, reprenga la pujada del salari mínim i la derogació de la reforma de pensions de l’any 2013.

La concentració celebrada a València ténia lloc, en la plaça del Temple, a les portes de delegació del Govern. Es va llegir un manifest i en acabar la concentració, es van entregar les de manes a la Delegada i al subdelegat del Govern en la Comunitat, Gloria Calero, i Rafael Rubio qui les han rebudes de mans del secretari general d’UGT PV, Ismael Sáez; i el secretari d’Acció Sindical de CCOOPV, Daniel Patiño.

Des de els sindicats volen que retorne el dialeg, el pacte i els elements que fan possible que les forces per a pactar siguen iguals. I recalquen que no te cap sentit a hores d’ara congelar el salari mínim interprofessional.

Amb aquestes concentracions els sindicats majoritaris del país pretenen recordar al govern quins van ser els compromisos amb els quals es van presentar a les eleccions generals i que Ara Sí Que Toca complir.