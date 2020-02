Ulls electrònics per a augmentar la seguretat de Massalavés

Print This Post

Massalavés, municipi videovigilat. Al voltant d’una desena de càmeres controlen, des de fa unes setmanes, tot el que ocorre en la població riberenca. Un sistema que ha convertit a la localitat en una de les més segures de la comarca. Dispositius d’alta definició que no descansen. Estan operatius 24 hores del dia i s’han situat en zones estratègiques amb l’objectiu de facilitar el treball als agents de la Policia Local i la Guàrdia Civil, així com per a millorar la sensació de protecció dels veïns i veïnes.

L’Ajuntament, a través d’una subvenció de l’IVACE en la qual també s’ha realitzat una important actuació al parc empresarial, ha invertit 20.000 euros en un circuit tancat de televisió (CCTV) que envia les imatges a uns monitors als quals únicament tenen accés els cossos de seguretat. Personal que disposa de l’autorització per a visionar el contingut en cas que hi haja algun delicte o incidència que els porte a revisar-los.

Aquest mecanisme compta amb la major resolució del mercat, té mode nit i està dotat de sensors de moviment. Controlades des d’una sala situada en les dependències de la Policia Local, la finalitat és la prevenció de delictes contra les persones. “És un mètode que utilitzarem per a corregir la falta de civisme i lluitar contra la delinqüència. Com a responsables polítics, estem obligats a garantir la seguretat ciutadana, la convivència pacífica i millorar la qualitat de vida dels nostres habitants. Destacar que les càmeres tenen una visió limitada del carrer, per la qual cosa es respectarà sempre el dret a la intimitat”, assegura Puri Noguera, alcaldessa de Massalavés.

Per llei, les gravacions dels ulls electrònics han de ser esborrades en un màxim de 30 dies; llevat que aquestes passen a formar part d’una investigació judicial. Encara que el normal, com s’està aplicant des del seu inici, és que les noves imatges esborren a les antigues en un termini que oscil·la entre els cinc i els set dies.

Amb la posada en marxa d’aquestes càmeres, Massalavés es converteix en un dels municipis capdavanters de la Ribera Alta en matèria de seguretat. “S’estudiarà ampliar el servei. A més, ja estem treballant per a modernitzar les instal·lacions de la Policia Local. Tot per a facilitar la seua labor diària. Es tracta d’una ajuda eficaç que busca tindre un efecte dissuasiu”, explica Noguera.