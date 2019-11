Última crida per a inscriure’s en la 7a Carrera en Ramat de BIOPARC València

Connect on Linked in

El 20 de novembre finalitza el termini per a participar en aquesta prova solidària que es corre en grup o família diumenge que ve 24 de novembre i ho fa a favor del projecte #AcogeUnPajarito.

Aquest dimecres 20 de novembre finalitza el termini per a inscriure’s en la 7a Carrera en Ramat que enguany, com l’anterior, destinarà els beneficis a través de la Fundació BIOPARC al projecte “AcogeUnPajarito”. Aquesta iniciativa, realitzada en col·laboració amb la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, consisteix en el fet que voluntaris amb i sense diversitat funcional o en situació d’exclusió social, cuiden a cries d’ocells orfes que han caigut del niu, per a alliberar-les, ja restablides, després d’unes setmanes. Els ocells passen prèviament pel Centre de Recuperació de Fauna “La Granja” del on es duu a terme una valoració veterinària abans de ser cedides al programa. D’aquesta forma es conjumina la millora de la salut, la participació comunitària i la conservació de la naturales.

Es poden realitzar les inscripcions a aquesta prova solidària en la web de BIOPARC o presencialment en la planta d’esports dels centres d’El Corte Inglés i tots els participants rebran una samarreta commemorativa.

La carrera, que se celebrarà aquest diumenge dia 24 de novembre, té un recorregut general de 5 km i un altre de 2 km pensant en les capacitats dels més xicotets i tots dos discorren per trams de naturalesa urbana i salvatge. L’eixida serà a la 9h i estarà situada al parc de Capçalera, sota el pont de BIOPARC i recorrerà un tram de l’antic llit del riu Túria i l’interior de BIOPARC. Al parc es passarà per l’Amfiteatre i el bulevard central, amb vista cap a Madagascar i Sabana, acabant en la plaça exterior de BIOPARC València, en l’arc de meta situat al costat de l’escultura de l’elefant Escipión.

L’objectiu d’aquesta prova lúdic-recreativa dirigida a les famílies i grups de 3 a 5 persones és conscienciar i sensibilitzar sobre un estil de vida saludable i la necessitat de conservar i protegir la naturalesa. I en ella, més que guanyar, es pretén compartir moments d’exercici en “ramat”, bé siga la família o grup d’amics.