ÚLTIMA HORA CAS MARTA CALVO Restes orgàniques en la casa de Manuel

Jorge, eixia de nou de la presó de Picassent, per tornar al lloc on presumptament va morir la valenciana Marta Calvo, per una reconstrucció dels fets amb la Guàrdia Civil i els investigadors

La Guàrdia Civil ha trobat aquest dimarts restes orgàniques en el colze d’una canonada de la casa de la població valenciana de Manuel, on va desaparéixer Marta Calvo el 7 de novembre, segons fonts de la investigació. Un gos ensinistrat ja va marcar el rastre de restes biològiques de sang a la dutxa de l’habitatge on el detingut Jorge Ignacio Palma va confessar que havia esquarterat a la jove de 25 anys

Un matí de nou amb moltes incongruències per part de l’acusat que es va permetre el luxe de “felicitar” als investigadors exclamant entre rialles un QUE BONS SOUS, davant la troballa, restes que ja es troben en anàlisis per confirmar que pertanyen al cos de la jove i així confirmar la declaració de l’acusat de la forma en què va desfer-se del cadáver

Segons fonts de la investigació i en paraules de la dependenta de la botiga on Jorge va comprar els serrutxos amb els quals presumptament va desmembrar el cos de Marta, el sospitós va comprar peces pràcticament en desús i que va tindre una actitud tranquil·la i normal