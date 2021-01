Última setmana per a apuntara a la I Carrera virtual solidària en benefici d’Avapace de la Falla Mariano Benlliure

Print This Post

Cada vegada són més els col·laboradors que s’estan unint a la I Carrera virtual solidària que ha programat la Falla Mariano Benlliure- Acequia Tormos de Burjassot i que es desenvoluparà des d’aquest divendres 22 de gener, fins al dia 31 del mateix mes. Una carrera que, en benefici de l’Associació Valenciana d’ajuda a la Paràlisi Cerebral (Avapace), arranca l’última setmana d’inscripcions animant a tota la ciutadania a formar part d’aquesta acció solidària.

Corrent, caminant, passejant…l’important és realitzar la carrera pensant en els xavals als quals es podrà ajudar amb els diners recaptats ja que els suposarà una gran ajuda. L’esperit solidari de Burjassot estarà present pels seus carrers al llarg dels dies en què es poden realitzar els 5 km d’aquesta. Amb l’horari que un vulga, dins del que s’estableix, al seu ritme i, sempre, mantenint les distàncies i respectant les mesures sanitàries.

Per als ressagats que encara no hagen realitzat la inscripció en la carrera, que també compta amb l’amb la col·laboració de l’Ajuntament de Burjassot, a través de la Regidoria d’Esports, dirigida per Juan Gabriel Sánchez, poden fer-la a través de www.cronorunner.com.

Els runners que s’apunten a la carrera poden seguir les novetats de la mateixa a través de les xarxes socials de la Falla, des d’Instagram, fallaempalme.virtualsolidaria i Facebook, Falla Mariano Benlliure l’Entroncament. A més, la Comissió ha habilitat un correu electrònic, fallaempalme.virtualsolidaria@gmail.com per a solucionar qualsevol dubte que els puga sorgir als participants.