Últimes hores per a inscriure’s en la Quarta i Mitja Marató Paiporta-Picanya, una clàssica de l’atletisme valencià

La carrera tindrà lloc diumenge amb eixida i meta a Paiporta i visitarà ambdós pobles. La inscripció va a bon ritme i es tanca divendres a la nit. Es compleixen 27 edicions d’una carrera popular i pionera

Aquest diumenge es disputarà una de les carreres clàssiques de l’atletisme valencià, una prova pionera i amb esperit popular: La Quarta i Mitja Marató, que enguany arriba a l’edició número 27 amb eixida i meta a Paiporta, i pas per Picanya. La carrera està organitzada pel Club Atletisme Paiporta, el Club d’Atletisme Cameslllargues de Picanya, i el Servei Municipal d’Esports de Paiporta. Les inscripcions es tanquen divendres a la nit i van a bon ritme, segons fonts de l’organització de la prova.



La Quarta i Mitja té el seu origen en les carreres organitzades des de l’any 1986 pel club Sprinters de Paiporta amb motiu de les festes. Aquella iniciativa va anar evolucionant i sumant esforços i voluntats dels ajuntaments i altres entitats esportives que, amb el pas dels anys, han anat agafant el testimoni de les precursores i precursors.



27anys després, la Quarta i Mitja compta una inscripció regular d’entre 1.500 i 2.000 corredores i corredors, un nombre sostenible per a una organització de voluntaris i voluntàries que mantenen el mateix esperit de l’inici: promoure l’esport popular i de base, amb preus ajustats, per al màxim de públic possible i altre objectiu primordial, el de la comoditat del corredor i la corredora.



La Quarta i Mitja Marató d’enguany començarà amb l’eixida de la Quarta, de 10,55 quilòmetres, la prova més accessible, a les 9.30 hores, des del carrer Jaume I de Paiporta, a l’alçada de la plaça Major. Seguidament, a les 10.00 hores, es donarà el tret d’eixida a la mitja marató, amb 21,10 quilòmetres per davant. El recorregut discorre primer pels carrers de Paiporta per a, posteriorment, eixir a l’Horta i arriba fins a Picanya. Per últim, la meta estarà situada al mateix punt de l’eixida, a la plaça Major paiportina.



Fonts de l’organització informen que les inscripcions superen ja les 1.100 corredores i corredors, i que s’arribaran als registres habituals amb l’espenta de les últimes hores. Es recorda a aquelles persones interessades a participar que es poden inscriure al web MyChip fins al divendres a la nit.