Un 10% dels habitatges de Xirivella afectades pel soroll dels avions encara no han tramitat la seua sol·licitud d’aïllament

L’Ajuntament exigeix a AENA que assumisca l’últim Mapa Estratègic de Soroll i amplie el dret de renovació de tancaments a altres 2.400 habitatges

Xirivella és el municipi més afectat pel trànsit d’avions que genera l’aeroport de Manises. Dels 2.338 habitatges incloses en el Pla d’Aïllament Acústic, que recull el dret dels seus habitants a sol·licitar gratuïtament la substitució de fusteria metàl·lica, persianes i finestres amb doble vidre en cas de no tindre-les, 1.856 es troben a Xirivella. I segons les últimes dades disponibles una mica més d’un 10% d’aqueixos habitatges, concretament 193, encara no ha formalitzat la seua sol·licitud de renovació de tancaments. Per a tramitar aquesta sol·licitud és necessari que les comunitats de propietaris dels edificis inclosos en la petjada acústica facen una petició formal a l’Oficina de gestió dels Plans d’Aïllament Acústic (OPAA) dependent d’AENA. Per a comunicar amb l’operador aeroportuari cal telefonar al 91 590 31 70 o escriure a oficina.paa@ineco.com. Seguint el protocol establit, l’empresa pública que gestiona els aeroports verifica les sol·licituds i contacta amb els propietaris per a confirmar l’acceptació i fixar el calendari d’obres. Fins hui, 1.389 habitatges a Xirivella estan a l’espera d’aprovació, amb una inversió mitjana que oscil·la entre els 3.000 i els 7.000 euros en funció del número i grandària de tancaments a substituir.

Malgrat la magnitud de les xifres, l’Ajuntament Xirivella exigeix a AENA que adapte el seu Pla d’Aïllament Acústic a l’últim Mapa Estratègic de Soroll, conclòs en 2018. Sobre la base d’aqueix nou mapa altres 2.400 habitatges, incloent algunes del Barri de la Llum, tindrien dret a la substitució gratuïta de finestres i persianes si aquestes són antigues o no compleixen els criteris tècnics d’insonorització. L’exigència municipal la va traslladar la regidora de Medi Ambient, Karin Jansen, en l’última reunió de la Comissió de Seguiment Ambiental de l’Aeroport de València. Jansen, que en nom de Xirivella representa a tots els municipis afectats, va recordar que “els càlculs que maneja AENA en l’actualitat es basen en un mapa de soroll elaborat en 2012” i va instar a a l’empresa pública aeroportuària a “reconéixer el dret dels habitatges inclosos en l’última actualització” del Ministeri de Transports i Mobilitat. Aquesta actualització, datada fa tres anys, incorpora les noves rutes aèries i, per tant, mesuraments acústics més precisos i realistes.